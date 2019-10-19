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ООС: 21 обстрел, боевики используют минометы 120 и 82 мм

Суббота, 19 октября 2019, 07:04
ООС: 21 обстрел, боевики используют минометы 120 и 82 мм

18 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: отчет ООС.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, стрелкового оружия и гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пвнич" противник совершил 10 обстрелов.

"За прошедшие сутки, вследствие обстрелов, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сообщают в штабе.

С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Темы: Донбассвойна
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