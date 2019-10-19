ООС: 21 обстрел, боевики используют минометы 120 и 82 мм
Суббота, 19 октября 2019, 07:04
18 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня.
Источник: отчет ООС.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, стрелкового оружия и гранатометов различных систем.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пвнич" противник совершил 10 обстрелов.
"За прошедшие сутки, вследствие обстрелов, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сообщают в штабе.
С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня.