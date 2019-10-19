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Сироїд стала лідером "Самопомочі" замість Садового

Субота, 19 жовтня 2019, 15:47
Сироїд стала лідером Самопомочі замість Садового
прес-служба "Самопомочі"

Колишня віце-спікер Верховної Рада Оксана Сироїд стала лідером партії "Об'єднання "Самопоміч"".

Джерело: прес-служба "Самопомочі"

Деталі: Відповідне рішення ухвалив XX з’їзд партії, який відбувся у суботу в Києві. 127 делегатів проголосували за таке рішення, 3 утрималися.

Пряма мова Сироїд: "Наше головне тактичне завдання зараз – знайти слова і способи їх донесення, щоб люди нас почули і зрозуміли. А наша мета дуже чітка – повернутися до центру ухвалення рішень в українській політиці. Бо ми знаємо як. Треба лише вірити і робити".

Деталі: За словами Сироїд, саме місцеві вибори мають стати тим фундаментом, який допоможе "Самопомочі" повернутися до великої політики.

Сироїд також подякувала колишньому лідеру "Самопомочі" Андрію Садовому за роки плідної роботи. Садовий після складання своїх повноваження залишився членом партії.

Пряма мова Садового: "Я сім років віддав керівництву "Самопомочі", і це одні з найкращих років мого життя. І я лишаюся в партії, я буду активним членом "Самопомочі". Я думаю, принесу більше користі, допомагаючи вам. Мені важлива перемога кожного з вас".

Передісторія:

  • Партія "Об'єднання "Самопоміч"" була представлена у минулому скликанні парламенту, однак на виборах 2019 року не подолала прохідний бар'єр, набравши 0.62% голосів.

Українська правда

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Теми: СамопомічСадовий
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