Сыроид стала лидером "Самопомочи" вместо Садового

Бывшая вице-спикер Верховной Рада Оксана Сыроид стала лидером партии "Объединение "Самопомич"".

Источник: пресс-служба "Самопомочи"

Детали: Соответствующее решение принял XX съезд партии, который состоялся в субботу в Киеве. 127 делегатов проголосовали за такое решение, 3 воздержались.

Прямая речь Сыроид: "Наша главная тактическая задача сейчас – найти слова и способы их донесения, чтобы люди нас услышали и поняли. А наша цель очень четкая – вернуться в центр принятия решений в украинской политике. Потому что мы знаем, как. Надо только верить и делать".

Детали: По словам Сыроид, именно местные выборы должны стать тем фундаментом, который поможет "Самопомочи" вернуться в большую политику.

Сыроид также поблагодарила бывшего лидера "Самопомочи" Андрея Садового за годы плодотворной работы. Садовый после сложения своих полномочий остался членом партии.

Прямая речь Садового: "Я семь лет отдал руководству "Самопомочи", и это одни из лучших лет моей жизни. И я остаюсь в партии, я буду активным членом "Самопомочи". Я думаю, принесу больше пользы, помогая вам. Мне важна победа каждого из вас".

Предыстория: