Бойовики збільшили кількість обстрілів на Приазов'ї

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Субота, 19 жовтня 2019, 17:34

Російсько-окупаційні війська значно збільшили кількість та інтенсивність обстрілів позицій ООС на Приазов’ї протягом тижня.

Джерело:  інформагентство Міноборони АрміяInform

Деталі: На Приазов’ї бойовики застосовують не лише стрілецьке озброєння, а й заборонені Мінськими угодами міномети калібру 82 та 120 мм та ствольну артилерію.

Дослівно: "Важке озброєння ворог застосовує переважно вночі, коли не працюють патрулі Спостережної місії ОБСЄ. У світлу пору доби противник здійснює турбуючі обстріли, намагаючись викликати вогонь нашої артилерії у відповідь, щоб звинуватити українських військових у порушенні режиму тиші", повідомили у Міноборони. 

Міни та снаряди часто прилітають й на територію цивільних об’єктів, значно віддалених від позицій українських військ, зазначають у відомстві. 

 
 
фото - пресцентр МОУ

Українська правда

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Теми: ООС Мінські угоди Донбас Міноборони


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