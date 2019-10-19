Бойовики збільшили кількість обстрілів на Приазов'ї

Російсько-окупаційні війська значно збільшили кількість та інтенсивність обстрілів позицій ООС на Приазов’ї протягом тижня.

Джерело: інформагентство Міноборони АрміяInform

Деталі: На Приазов’ї бойовики застосовують не лише стрілецьке озброєння, а й заборонені Мінськими угодами міномети калібру 82 та 120 мм та ствольну артилерію.

Дослівно: "Важке озброєння ворог застосовує переважно вночі, коли не працюють патрулі Спостережної місії ОБСЄ. У світлу пору доби противник здійснює турбуючі обстріли, намагаючись викликати вогонь нашої артилерії у відповідь, щоб звинуватити українських військових у порушенні режиму тиші", повідомили у Міноборони.

Міни та снаряди часто прилітають й на територію цивільних об’єктів, значно віддалених від позицій українських військ, зазначають у відомстві.