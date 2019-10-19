Боевики вновь сорвали "тишину" возле Золотого и увеличили количество обстрелов на Приазовье

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Суббота, 19 октября 2019, 17:34

Российско-оккупационные войска сорвали режим перемирия на участке разведения сил и средств в районе н.п.Золотое и значительно увеличили количество и интенсивность обстрелов позиций ООС на Приазовье в течение недели.

Источник: прессцентр МОУ, информагентство Минобороны АрмияInform

Детали: В районе Золотого боевики дважды открывали огонь из пехотного оружия и гранатометов СПГ - ночью и вечером, огонь с украинской стороны в упомянутом районе не открывался.

"На наиболее опасные вооруженные провокации военнослужащие отвечали врагу огнем из пехотного оружия", - сообщили в МОУ.

На Приазовье боевики применяют не только стрелковое вооружение, но и запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 и 120 мм и ствольную артиллерию.

Дословно: "Тяжелое вооружение враг применяет преимущественно ночью, когда не работают патрули Наблюдательного миссии ОБСЕ. В светлое время суток противник осуществляет беспокоящие обстрелы, пытаясь вызвать огонь нашей артиллерии в ответ, чтобы обвинить украинских военных в нарушении режима тишины", сообщили в Минобороны.

Мины и снаряды часто прилетают и на территорию гражданских объектов, значительно удаленных от позиций украинских войск, отмечают в ведомстве. 

 
 
фото - прессцентр МОУ

Украинская правда

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Темы: ООС Минские соглашения Донбасс Минобороны


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