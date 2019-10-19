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Боевики увеличили количество обстрелов на Приазовье

Суббота, 19 октября 2019, 17:34

Российско-оккупационные войска значительно увеличили количество и интенсивность обстрелов позиций ООС на Приазовье в течение недели. 

Источник: информагентство Минобороны АрмияInform

Детали: На Приазовье боевики применяют не только стрелковое вооружение, но и запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 и 120 мм и ствольную артиллерию.

Дословно: "Тяжелое вооружение враг применяет преимущественно ночью, когда не работают патрули Наблюдательного миссии ОБСЕ. В светлое время суток противник осуществляет беспокоящие обстрелы, пытаясь вызвать огонь нашей артиллерии в ответ, чтобы обвинить украинских военных в нарушении режима тишины", сообщили в Минобороны.

Мины и снаряды часто прилетают и на территорию гражданских объектов, значительно удаленных от позиций украинских войск, отмечают в ведомстве. 

 
 
фото - прессцентр МОУ

Украинская правда
Темы: ООСМинские соглашенияДонбассМинобороны
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