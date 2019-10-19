Боевики увеличили количество обстрелов на Приазовье
Российско-оккупационные войска значительно увеличили количество и интенсивность обстрелов позиций ООС на Приазовье в течение недели.
Источник: информагентство Минобороны АрмияInform
Детали: На Приазовье боевики применяют не только стрелковое вооружение, но и запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 и 120 мм и ствольную артиллерию.
Дословно: "Тяжелое вооружение враг применяет преимущественно ночью, когда не работают патрули Наблюдательного миссии ОБСЕ. В светлое время суток противник осуществляет беспокоящие обстрелы, пытаясь вызвать огонь нашей артиллерии в ответ, чтобы обвинить украинских военных в нарушении режима тишины", сообщили в Минобороны.
Мины и снаряды часто прилетают и на территорию гражданских объектов, значительно удаленных от позиций украинских войск, отмечают в ведомстве.