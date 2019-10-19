"Тиша" на Донбасі: одного бійця поранено, 8 обстрілів

Впродовж 19 жовтня збройні формування РФ порушили режим припинення вогню 8 разів, один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранень.

Джерело: пресцентр Операції об'єднаних сил

Деталі: Противник обстріляв позиції підрозділів ОС із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано 3 обстріли позицій ОС неподалік Авдіївки з напрямку Яковлівки, поблизу Верхньоторецького з напрямку Михайлівки, біля Талаківки з напрямку Пікузів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти здійснили 5 обстрілів - неподалік Золотого-4 з напрямку Золоте-5, біля Зайцевого та у районі Кримського з напрямку Смілого.