Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Тишина" на Донбассе: один боец ранен, 8 обстрелов

Суббота, 19 октября 2019, 19:50

19 октября вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня 8 раз, один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Источник: пресс-центр Операции объединенных сил

Детали: Противник обстрелял позиции подразделений ОС из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 3 обстрела  позиций ОС неподалеку Авдеевки с направления Яковлевки, вблизи Верхнеторецкого с направления Михайловки, близ Талаковки с направления Пикуз. 

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты провели 5 обстрелов - неподалеку Золотого-4 с направления Золотое-5, возле н.п.Зайцево и в районе Крымского с направления Смелого.

Украинская правда
Темы: ООСМинские соглашенияОРДЛО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Все новости...
ООС
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
На Донбассе РФ активно атакует, 10 нападений отбиты – сводка штаба ООС
Украинские защитники отбили 9 атак врага, уничтожили вертолет и 19 танков – ООС
Последние новости
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
Все новости...
Реклама: