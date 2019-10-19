"Тишина" на Донбассе: один боец ранен, 8 обстрелов

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Суббота, 19 октября 2019, 19:50

19 октября вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня 8 раз, один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Источник: пресс-центр Операции объединенных сил

Детали: Противник обстрелял позиции подразделений ОС из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 3 обстрела  позиций ОС неподалеку Авдеевки с направления Яковлевки, вблизи Верхнеторецкого с направления Михайловки, близ Талаковки с направления Пикуз. 

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты провели 5 обстрелов - неподалеку Золотого-4 с направления Золотое-5, возле н.п.Зайцево и в районе Крымского с направления Смелого.

Украинская правда

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Темы: ООС Минские соглашения ОРДЛО


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