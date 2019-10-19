Фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" хочуть відправити до психлікарні

Фігурантів другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" планують відправити до психіатричної лікарні для проведення експертизи.

Джерело: "Крим.Реалії" з посиланням на адвоката Ремзі Бекирова Едема Семедляєва

Деталі: За словами адвоката, в ході останных слідчіх дій його ознайомили з постановою про призначення стаціонарних психіатричних експертиз.

Дослівно: "Найближчим часом Ремзі переведуть в психіатричну лікарню для проходження даної експертизи. При тому, що амбулаторну експертизу Ремзі не призначали, а відразу призначили стаціонарну. Дана експертиза згідно з КПК Росії не є обов'язковою. Ми вважаємо, що цю експертизу проводять для того, щоб люди з усіх випробувань відчули і це: їх відправляють до психлікарні, припускаючи, що вони психічно нездорові. ... Такі ж постанови є і на інших фігурантів цієї справи".

Також Семедляєв зазначив, що слідчі органи вже втретє призначають фонографічну експертизу щодо фігурантів цієї справи.

"Нас ознайомили з постановами про призначення фонографічної експертизи. Це вже втретє, в зв'язку з тим, що всі експертні установи посилаються на великий обсяг і мінімальний термін, за який вони можуть провести фонографічної експертизу - 2 роки. Зараз слідство знайшло іншу установу, що входить до структури ФСБ, і вони пообіцяли, що проведуть експертизу швидше", - повідомив Семедляєв.

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