Фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" хочуть відправити до психлікарні
Фігурантів другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" планують відправити до психіатричної лікарні для проведення експертизи.
Джерело: "Крим.Реалії" з посиланням на адвоката Ремзі Бекирова Едема Семедляєва
Деталі: За словами адвоката, в ході останных слідчіх дій його ознайомили з постановою про призначення стаціонарних психіатричних експертиз.
Дослівно: "Найближчим часом Ремзі переведуть в психіатричну лікарню для проходження даної експертизи. При тому, що амбулаторну експертизу Ремзі не призначали, а відразу призначили стаціонарну. Дана експертиза згідно з КПК Росії не є обов'язковою. Ми вважаємо, що цю експертизу проводять для того, щоб люди з усіх випробувань відчули і це: їх відправляють до психлікарні, припускаючи, що вони психічно нездорові. ... Такі ж постанови є і на інших фігурантів цієї справи".
Також Семедляєв зазначив, що слідчі органи вже втретє призначають фонографічну експертизу щодо фігурантів цієї справи.
"Нас ознайомили з постановами про призначення фонографічної експертизи. Це вже втретє, в зв'язку з тим, що всі експертні установи посилаються на великий обсяг і мінімальний термін, за який вони можуть провести фонографічної експертизу - 2 роки. Зараз слідство знайшло іншу установу, що входить до структури ФСБ, і вони пообіцяли, що проведуть експертизу швидше", - повідомив Семедляєв.
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В яких умовах тримають бранців Кремля
Нагадаємо:
- 27 березня на території Криму в ході масових обшуків, організованих російським ФСБ, було затримано 23 кримських татар.
- 28 березня трьох кримських татар - Ремзі Бекірова, Османа Аріфмеметова і Владлена Абдулкадирова - було затримано у Ростов-на-Дону, місце їхнього перебування було невідомим.
- Київський районний суд Сімферополя заарештував усіх затриманих до 15 травня.
- Силовики РФ "підозрюють" активістів у причетності до "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі", яку в Росії визнали терористичною організацією і заборонили її діяльність.
- Адвокатам, які 29 березня намагалися відвідати своїх підзахисних в ІТТ Сімферополя та активістам, які намагалися передати передачі в СІЗО, представники цих установ повідомили, що цих громадян в ізоляторах немає.
- Адвокат Еміль Курбедінов заявив, що усіх заарештованих після масових обшуків кримських татар вивезли з території півострова.
- Російський правозахисний центр "Меморіал" визнав політв'язнями 24 кримськотатарських активістів, яких затримала ФСБ в кінці березня в окупованому Криму.
- Зокрема, "Меморіал" визнає політв'язнями Руслана Сулейманова, Аліма Керімова, Рустема Шейхалієва, Меджата Абдурахманова, Яшара Муєдінова, Біляла Аділова, Джеміля Гафарова, Ризу Ізетова, Іззета Абдуллаєва, Асана Янікова, Шабана Умерова, Меджита Абдурахманова, Тофіка Абдулгазієва, Сейтвелі Сейтнабдієва, Рустема Сейтхалілова, Акіма Бекірова, Фархода Базарова, Сервера Газієва, Сейрана Муртазу, Ерфана Османова, Османа Аріфмеметова, Ремзі Бекірова, Владлена Абдулкадирова і Раїма Айвазова.
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