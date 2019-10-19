Фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" хотят отправить в психбольницу
Фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" намерены поместить в психиатрическую больницу для проведения экспертизы.
Источник: "Крым.Реалии" со ссылкой на адвоката Ремзи Бекирова Эдема Семедляева
Детали: По словам адвоката, на последнем следственном действии pfobne ознакомили с постановлением о назначении стационарных психиатрических экспертиз.
Дословно: "В ближайшее время Ремзи переведут в психиатрическую больницу для прохождения данной экспертизы. При том, что амбулаторную экспертизу Ремзи не назначали, а сразу назначили стационарную. Данная экспертиза согласно УПК России не является обязательной. Мы считаем, что эту экспертизу проводят для того, чтобы люди из всех испытаний почувствовали и это: их помещают в психбольницу, предполагая, что они психически нездоровы. ... Такие же постановления есть и на других фигурантов этого дела".
Также Семедляев отметил, что следственные органы уже в третий раз назначают фонографическую экспертизу в отношении фигурантов этого дела.
"Нас ознакомили с постановлениями о назначении фонографической экспертизы. Это уже в третий раз, в связи с тем, что все экспертные учреждения ссылаются на большой объем и минимальный срок, за который они могут провести фонографическую экспертизу – 2 года. Сейчас следствие нашло иное учреждение, входящее в структуру ФСБ, и они пообещали, что проведут экспертизу быстрее", – сообщил Семедляев.
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Украинские политзаключенные в России и оккупированном Крыму: в каких условиях держат узников Кремля
Напомним:
- 27 марта на территории Крыма в ходе массовых обысков, организованных российским ФСБ, были задержаны 23 крымских татарина.
- 28 марта трое крымских татар - Ремзи Бекиров, Осман Арифмеметов и Владлен Абдулкадыров - были задержаны в Ростове-на-Дону, место их пребывания было неизвестно.
- Киевский районный суд Симферополя арестовал всех задержанных до 15 мая.
- Силовики РФ "подозревают" активистов в причастности к "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", которую в России признали террористической организацией и запретили ее деятельность.
- Адвокатам, которые 29 марта пытались навестить своих подзащитных в ИВС Симферополя и активистам, которые пытались передать передачи в СИЗО, представители этих учреждений сообщили, что этих граждан в изоляторах нет.
- Адвокат Эмиль Курбединов заявил, что всех арестованных после массовых обысков крымских татар вывезли с территории полуострова.
- Российский правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенными 24 крымскотатарских активистов, которых задержала ФСБ в конце марта в оккупированном Крыму.
- В частности, "Мемориал", признает политическими заключенными Руслана Сулейманова, Алима Керимова, Рустема Шейхалиева, Меджита Абдурахманова, Яшара Муединова, Биляла Адилова, Джемиля Гафарова, Ризу Изетова, Иззета Абдуллаева, Асана Яникова, Шабана Умерова, Меджита Абдурахманова, Тофика Абдулгазиева, Сейтвели Сейтнабдиева, Рустема Сейтхалилова, Акима Бекирова, Фархода Базарова, Сервера Газиева, Сейрана Муртазу, Эрфана Османова, Османа Арифмеметова, Ремзи Бекирова, Владлена Абдулкадырова и Раима Айвазова.