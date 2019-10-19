Фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" хотят отправить в психбольницу

Фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" намерены поместить в психиатрическую больницу для проведения экспертизы.

Источник: "Крым.Реалии" со ссылкой на адвоката Ремзи Бекирова Эдема Семедляева

Детали: По словам адвоката, на последнем следственном действии pfobne ознакомили с постановлением о назначении стационарных психиатрических экспертиз.

Дословно: "В ближайшее время Ремзи переведут в психиатрическую больницу для прохождения данной экспертизы. При том, что амбулаторную экспертизу Ремзи не назначали, а сразу назначили стационарную. Данная экспертиза согласно УПК России не является обязательной. Мы считаем, что эту экспертизу проводят для того, чтобы люди из всех испытаний почувствовали и это: их помещают в психбольницу, предполагая, что они психически нездоровы. ... Такие же постановления есть и на других фигурантов этого дела".

Также Семедляев отметил, что следственные органы уже в третий раз назначают фонографическую экспертизу в отношении фигурантов этого дела.

"Нас ознакомили с постановлениями о назначении фонографической экспертизы. Это уже в третий раз, в связи с тем, что все экспертные учреждения ссылаются на большой объем и минимальный срок, за который они могут провести фонографическую экспертизу – 2 года. Сейчас следствие нашло иное учреждение, входящее в структуру ФСБ, и они пообещали, что проведут экспертизу быстрее", – сообщил Семедляев.

Знать больше:

Украинские политзаключенные в России и оккупированном Крыму: в каких условиях держат узников Кремля

Напомним: