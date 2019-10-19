Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба назвав три елементи перемоги над агресором, серед яких - деокупація та реінтеграція Донбасу та Криму.

Джерело: Інтерв'ю Кулеби виданню "Радіо Свобода"

Дослівно: "Для мене перемога складається з трьох елементів. Перший – деокупація і реінтеграція Донбасу ​на правах децентралізованої частини України. ... Другий крок – безумовно, деокупація і повернення Криму. ... Той, хто відмовиться від ідеї повернення Криму, вчинить справжню державну зраду, ту, яка передбачена Кримінальним кодексом".

Деталі: За словами Кулеби, третім елементом перемоги має стати візит президента РФ до України.

"Колись, я переконаний, цей момент настане, російський президент якийсь приїде до України і схилить голову перед монументом героям АТО чи ООС, як вона зараз називається. Це тоді вже відкриватиме шлях від офіційного миру до реального примирення між народами України і Росії", - зазначив віцепрем'єр.

При цьому він заявив, що президент Володимир Зеленський має "дуже чітку картину того, куди і як ми рухаємося".

Дослівно: "Зараз усі зусилля спрямовані на деокупацію і реінтеграцію Донбасу, і президент виконує ту обіцянку, які він дав українському народу на виборах, що він припинить війну. Водночас ми всі є реалістами і розуміємо, що тут мало одного бажання України припинити війну, тут потрібне ще й бажання Росії припинити війну. Тому схема дуже проста: з усіх зусиль, які зараз докладаються, є лише два можливих варіанти фіналу - або буде досягнута певна домовленість про деокупацію і реінтеграцію, або все залишиться, як є".

"Тоді, очевидно, це все буде поставлене на паузу у зв’язку з тим, що всі сторони, всі учасники процесу відчуватимуть втому від проваленої спроби, і вона потребуватиме переосмислення. І коли буде наступна спроба – вже буде важко сказати", - підсумував Кулеба.