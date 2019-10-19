Вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба назвал три элемента победы над агрессором, среди которых - деоккупация и реинтеграция Донбасса и Крыма.

Источник: Интервью Кулебы изданию "Радио Свобода"

Дословно: "Для меня победа состоит из трех элементов. Первый - деоккупация и реинтеграция Донбасса на правах децентрализованной части Украины. ... Второй шаг - безусловно, деоккупация и возвращение Крыма. ... Тот, кто откажется от идеи возвращения Крыма, совершит настоящую госизмену, ту, которая предусмотрена Уголовным кодексом".

Детали: По словам Кулебы, третьим элементом победы должен стать визит президента РФ в Украину.

"Когда-то, я убежден, этот момент наступит, российский президент приедет в Украину и склонит голову перед монументом героям АТО или ООС, как она сейчас называется. Тогда уже это будет открывать путь от официального мира к реальному примирению между народами Украины и России", - отметил вице-премьер.

При этом он заявил, что у президента Владимира Зеленского есть "очень четкая картина того, куда и как мы движемся".

Дословно: "Сейчас все усилия направлены на деоккупацию и реинтеграцию Донбасса, и президент выполняет то обещание, которые он дал украинскому народу на выборах - прекратить войну. В то же время мы все реалисты и понимаем, что здесь мало одного желания Украины прекратить войну, здесь нужно еще и желание России прекратить войну. Поэтому схема очень простая: из всех усилий, которые сейчас предпринимаются, есть только два возможных варианта финала - или будет достигнута определенная договоренность о деоккупации и реинтеграции, или все останется, как есть".

"Тогда, очевидно, это все будет поставлено на паузу в связи с тем, что все стороны, все участники процесса будут чувствовать усталость от провалившейся попытки, и она потребует переосмысления. И когда будет следующая попытка - уже будет трудно сказать", - подытожил Кулеба.