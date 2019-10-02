Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Саакашвілі заявив, що у застреленого під Києвом грузина була спецмісія

Середа, 2 жовтня 2019, 17:32

Колишній президент Грузії Міхеіла Саакашвілі заявив, що застрелений під Києвом правопорушник був засуджений до 22 років ув’язнення під час його президентства.

Джерело: Facebook сторінка Міхеіла Саакашвілі

"Це був дуже небезпечний злочинець. При мені в Грузії цей кримінал Чічіашвілі був засуджений до 22 років ув'язнення, але його відпустили в 2013 році за наказом Іванішвілі. В останні роки цього прислали в Україну зі спеціальною місією".

"Його направили в Одесу збирати інформацію про мене і моє оточення, про що нас попередили наші джерела в українських правоохоронних органах. Слід вивчити питання його зв'язку з грузинськими спецслужбами, які в свою чергу безпосередньо контролюють їх російські колеги".

Передісторія:

  • Вранці 2 жовтня у селі Хотянівка Київської області працівники підрозділу КОРД під час затримання убили правопорушника, який почав стріляти у бік працівників поліції.
  • З’ясувалося, що правопорушник – громадянин Грузії, засуджений на території іншої держави до 22-х років позбавлення волі за створення банди, викрадення людей і зберігання вогнепальної зброї.
  • Слідчі ДБР дії правоохоронців кваліфікували за ч. 1 ст. 115 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) ККУ.
  • Керівник поліції Києва Андрій Крищенко заявив, що співробітники КОРДУ, які брали участь у спецоперації з убивством затримуваного на Київщині, діяли правомірно, він також пообіцяв оприлюднити відео на підтвердження.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Саакашвілікримінал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Саакашвілі
Грузинський посол виїхав із України на тлі ситуації із Саакашвілі
Посол Грузії підтвердив, що поїде з України через ситуацію із Саакашвілі
Тбілісі "глибоко стурбоване" реакцією Києва на стан Саакашвілі, але від кроків у відповідь утримається
Останні новини
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
Усі новини...
Реклама: