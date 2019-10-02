Саакашвілі заявив, що у застреленого під Києвом грузина була спецмісія
Середа, 2 жовтня 2019, 17:32
Колишній президент Грузії Міхеіла Саакашвілі заявив, що застрелений під Києвом правопорушник був засуджений до 22 років ув’язнення під час його президентства.
Джерело: Facebook сторінка Міхеіла Саакашвілі
"Це був дуже небезпечний злочинець. При мені в Грузії цей кримінал Чічіашвілі був засуджений до 22 років ув'язнення, але його відпустили в 2013 році за наказом Іванішвілі. В останні роки цього прислали в Україну зі спеціальною місією".
"Його направили в Одесу збирати інформацію про мене і моє оточення, про що нас попередили наші джерела в українських правоохоронних органах. Слід вивчити питання його зв'язку з грузинськими спецслужбами, які в свою чергу безпосередньо контролюють їх російські колеги".
Передісторія:
- Вранці 2 жовтня у селі Хотянівка Київської області працівники підрозділу КОРД під час затримання убили правопорушника, який почав стріляти у бік працівників поліції.
- З’ясувалося, що правопорушник – громадянин Грузії, засуджений на території іншої держави до 22-х років позбавлення волі за створення банди, викрадення людей і зберігання вогнепальної зброї.
- Слідчі ДБР дії правоохоронців кваліфікували за ч. 1 ст. 115 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) ККУ.
- Керівник поліції Києва Андрій Крищенко заявив, що співробітники КОРДУ, які брали участь у спецоперації з убивством затримуваного на Київщині, діяли правомірно, він також пообіцяв оприлюднити відео на підтвердження.
Українська правда