Саакашвілі заявив, що у застреленого під Києвом грузина була спецмісія

Колишній президент Грузії Міхеіла Саакашвілі заявив, що застрелений під Києвом правопорушник був засуджений до 22 років ув’язнення під час його президентства.

Джерело: Facebook сторінка Міхеіла Саакашвілі

"Це був дуже небезпечний злочинець. При мені в Грузії цей кримінал Чічіашвілі був засуджений до 22 років ув'язнення, але його відпустили в 2013 році за наказом Іванішвілі. В останні роки цього прислали в Україну зі спеціальною місією".

"Його направили в Одесу збирати інформацію про мене і моє оточення, про що нас попередили наші джерела в українських правоохоронних органах. Слід вивчити питання його зв'язку з грузинськими спецслужбами, які в свою чергу безпосередньо контролюють їх російські колеги".

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