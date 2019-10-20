У результаті ДТП загинула 11-річна дитина у Хмельницькому
У результаті ДТП, спричиненого громадянином Туреччини, загинула 11-річна дівчинка-пішохід та травмований 37-річний мотоцикліст.
Джерело: поліція Хмельницької області
Деталі: Аварія сталась близько 13:30 на перехресті вулиць Старокостянтинівське шосе та Водопровідна в обласному центрі.
За попередніми даними, 69-річний громадянин Туреччини, який перебував за кермом автомобіля "Мерседес Е-220", їхав по вулиці Старокостянтинівське шосе та не надав перевагу в русі мотоциклісту, який повертав ну вулицю Водопровідну, в результаті чого сталося зіткнення транспортних засобів.
Від удару мотоцикл відкинуло на дівчинку-пішохода, яка стояла на тротуарі неподалік місця ДТП. Дитина з численними травмами була доставлена до реанімації, де і померла.
Мотоцикліст госпіталізований до лікарні із переломами.
Слідчі управління ГУНП в Хмельницькій області з’ясовують обставини трагедії.
Дослівно: "За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 статті 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами."
Нагадаємо:
- 14 жовтня в аварії на Миколаївщині загинули четверо людей, серед яких малолітня дитина, ще семеро осіб отримали травми.
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