Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В результате ДТП погиб 11-летний ребенок в Хмельницком

Воскресенье, 20 октября 2019, 00:17

В результате ДТП, причиненного гражданином Турции, погибла 11-летняя девочка-пешеход и травмирован 37-летний мотоциклист.

Источник: полиция Хмельницкой области

Детали: Авария произошла около 13:30 на перекрестке улиц Староконстантиновское шоссе и Водопроводная в областном центре.

 
В результате ДТП, причиненного гражданином Турции, погибла 11-летняя девочка-пешеход и травмирован 37-летний мотоциклист.

По предварительным данным, 69-летний гражданин Турции, который находился за рулем автомобиля "Мерседес Е-220", ехал по улице Староконстантиновское шоссе и не предоставил преимущество в движении мотоциклисту, который поворачивал на улицу Водопроводную, в результате чего произошло столкновение транспортных средств.

От удара мотоцикл отбросило на девочку-пешехода, которая стояла на тротуаре неподалеку от места ДТП. Ребенок с многочисленными травмами была доставлен ​​в реанимацию, где и умер.

Мотоциклист госпитализирован в больницу с переломами.

Следователи управления ГУНП в Хмельницкой области выясняют обстоятельства трагедии.

Дословно: "По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами".

Напомним:

  • 14 октября в аварии на Николаевщине погибли четыре человека, среди которых малолетний ребенок, еще семь человек получили травмы.

Украинская правда
Темы: ХмельницкийДТП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Все новости...
Хмельницкий
В Хмельницкой области прогремели взрывы – ОВА
В Хмельницкой области прогремели взрывы: работала ПВО
В Хмельницкой области россияне ударили по военному объекту: уничтожили 5 летательных аппаратов
Последние новости
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
Все новости...
Реклама: