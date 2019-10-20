В результате ДТП погиб 11-летний ребенок в Хмельницком

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Воскресенье, 20 октября 2019, 00:17

В результате ДТП, причиненного гражданином Турции, погибла 11-летняя девочка-пешеход и травмирован 37-летний мотоциклист.

Источник: полиция Хмельницкой области

Детали: Авария произошла около 13:30 на перекрестке улиц Староконстантиновское шоссе и Водопроводная в областном центре.

 
В результате ДТП, причиненного гражданином Турции, погибла 11-летняя девочка-пешеход и травмирован 37-летний мотоциклист.

По предварительным данным, 69-летний гражданин Турции, который находился за рулем автомобиля "Мерседес Е-220", ехал по улице Староконстантиновское шоссе и не предоставил преимущество в движении мотоциклисту, который поворачивал на улицу Водопроводную, в результате чего произошло столкновение транспортных средств.

От удара мотоцикл отбросило на девочку-пешехода, которая стояла на тротуаре неподалеку от места ДТП. Ребенок с многочисленными травмами была доставлен ​​в реанимацию, где и умер.

Мотоциклист госпитализирован в больницу с переломами.

Следователи управления ГУНП в Хмельницкой области выясняют обстоятельства трагедии.

Дословно: "По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами".

Напомним:

  • 14 октября в аварии на Николаевщине погибли четыре человека, среди которых малолетний ребенок, еще семь человек получили травмы.

Украинская правда

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Темы: Хмельницкий ДТП


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