На Донбасі знешкодили майже 700 вибухонебезпечних предметів

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Неділя, 20 жовтня 2019, 02:50

Протягом тижня на Донбасі надзвичайники зі складу Об’єднаних сил знешкодили 689 вибухонебезпечних предметів.

Джерело: Facebook-сторінка ООС

Деталі: Майже сім сотень вибухонебезпечних предметів виявили після обстеження 63 гектарів території.

 
Facebook-сторінка ООС
 
Протягом тижня на Донбасі надзвичайники зі складу Об’єднаних сил знешкодили 689 вибухонебезпечних предметів.
Facebook-сторінка ООС

У повідомленні зазначили, що рятувальники надали медичну та психологічну допомогу на території контрольних пунктів в’їзду/виїзду 933 особам.

Дослівно: "Продовжуються аварійно-відновлювальні роботи житлових будинків у населених пунктах Мар’їнка, Красногорівка, Гранітне, Бердянське та Чермалик. За тиждень відновлено 11 будинків."

Українська правда

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Теми: ООС Донбас ДСНС


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