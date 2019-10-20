На Донбасі знешкодили майже 700 вибухонебезпечних предметів

Протягом тижня на Донбасі надзвичайники зі складу Об’єднаних сил знешкодили 689 вибухонебезпечних предметів.

Джерело: Facebook-сторінка ООС

Деталі: Майже сім сотень вибухонебезпечних предметів виявили після обстеження 63 гектарів території.

Facebook-сторінка ООС

Протягом тижня на Донбасі надзвичайники зі складу Об’єднаних сил знешкодили 689 вибухонебезпечних предметів. Facebook-сторінка ООС

У повідомленні зазначили, що рятувальники надали медичну та психологічну допомогу на території контрольних пунктів в’їзду/виїзду 933 особам.

Дослівно: "Продовжуються аварійно-відновлювальні роботи житлових будинків у населених пунктах Мар’їнка, Красногорівка, Гранітне, Бердянське та Чермалик. За тиждень відновлено 11 будинків."