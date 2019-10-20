На Донбассе обезвредили почти 700 взрывоопасных предметов

В течение недели на Донбассе чрезвычайники из состава Объединенных сил обезвредили 689 взрывоопасных предметов.

Источник: Facebook-страница ООС

Детали: Почти семьсот взрывоопасных предметов обнаружили после обследования 63 гектаров территории.

Facebook-страница ООС

В течение недели на Донбассе чрезвычайники из состава Объединенных сил обезвредили 689 взрывоопасных предметов. Facebook-страница ООС

В сообщении отметили, что спасатели оказали медицинскую и психологическую помощь на территории контрольных пунктов въезда / выезда 933 лицам.

Дословно: "Продолжаются аварийно-восстановительные работы жилых домов в населенных пунктах Марьинка, Красногоровка, Гранитное, Бердянское и Чермалык. За неделю восстановлено 11 домов."