Поліцейські попались на хабарі в Одесі

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали начальника та оперуповноваженого сектору кримінальної поліції одного з відділень поліції Одеси за вимагання хабаря розміром у 5 тисяч доларів.

Джерело: прес-служба ДБР

Деталі: Співробітники теруправління ДБР у Миколаєві затримали поліцейських після отримання другої частини неправомірної вигоди у сумі 3 тисяч доларів.

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали начальника та оперуповноваженого сектору кримінальної поліції одного з відділень поліції Одеси за вимагання хабаря розміром у 5 тисяч доларів.

За гроші затримані обіцяли не притягати чоловіка до кримінальної відповідальності за нібито викрадення транспортного засобу.

Посередником між чоловіком і поліцейськими став колишній правоохоронець.

Дослівно: "Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання відносно них запобіжного заходу.

У разі доведення вини, затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна."

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