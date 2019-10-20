Поліцейські попались на хабарі в Одесі

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Неділя, 20 жовтня 2019, 03:21

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали начальника та оперуповноваженого сектору кримінальної поліції одного з відділень поліції Одеси за вимагання хабаря розміром у 5 тисяч доларів.

Джерело: прес-служба ДБР

Деталі: Співробітники теруправління ДБР у Миколаєві затримали поліцейських після отримання другої частини неправомірної вигоди у сумі 3 тисяч доларів.

 
Слідчі Державного бюро розслідувань затримали начальника та оперуповноваженого сектору кримінальної поліції одного з відділень поліції Одеси за вимагання хабаря розміром у 5 тисяч доларів.

За гроші затримані обіцяли не притягати чоловіка до кримінальної відповідальності за нібито викрадення транспортного засобу.

Посередником між чоловіком і поліцейськими став колишній правоохоронець.

Дослівно: "Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання відносно них запобіжного заходу. 

У разі доведення вини, затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна."

Нагадаємо:

  • Слідчі ДБР затримали дільничних офіцерів Оболонського райуправління та оперуповноваженого Солом’янського райуправління поліції у Києві за фактом вимагання коштів від затриманої громадянки.

Українська правда

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Теми: ДБР поліція кримінал хабар Одеса


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