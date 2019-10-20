Полицейские попались на взятке в Одессе

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Воскресенье, 20 октября 2019, 03:21

Следователи Государственного бюро расследований задержали начальника и оперуполномоченного сектора криминальной полиции одного из отделений полиции Одессы за вымогательство взятки в размере 5 тысяч долларов.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: Сотрудники теруправления ГБР в Николаеве задержали полицейских после получения второй части неправомерной выгоды в сумме 3 тысяч долларов.

 
Следователи Государственного бюро расследований задержали начальника и оперуполномоченного сектора криминальной полиции одного из отделений полиции Одессы за вымогательство взятки в размере 5 тысяч долларов.

За деньги задержанные обещали не привлекать мужчину к уголовной ответственности за якобы угон транспортного средства.

Посредником при передаче денег выступил бывший правоохранитель.

Дословно: "Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании в отношении них меры пресечения.

В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества."

Напомним:

  • Следователи ГБР задержали участковых офицеров Оболонского райуправления и оперуполномоченного Соломенского райуправления полиции в Киеве по факту вымогательства средств от задержанной гражданки.

Украинская правда

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Темы: ГБР полиция криминал взятка Одесса


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