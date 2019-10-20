Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Экс-руководитель "Укравтодора" выиграл дело против НАПК

Воскресенье, 20 октября 2019, 05:30
Экс-руководитель Укравтодора выиграл дело против НАПК

Бывший глава "Укравтодора" Славомир Новак доказал в суде, что админпротокол Национального агентства по предотвращению коррупции за якобы декларирование им недостоверных сведений является необоснованным и неправомерным.

Источник: Facebook-страница Новака

Детали: Голосеевский районный суд Киева пришел к выводу, что в действиях Новака нет состава административного правонарушения, что является основанием для прекращения производства по делу.
Таким образом Новак доказал достоверность информации в декларации.

Предыстория:

  • 9 сентября Национальное агентство по предупреждению коррупции заявило, что направило в суд админпротокол относительно Новака из-за недостоверных сведений в его декларации на сумму более 189 тысяч гривен.
  • Позже тогдашний глава "Укравтодора" заявил о намерениях судиться с Нацагентством по предотвращению коррупции из-за админпротокола за якобы декларирование ним недостоверных сведений.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: УкравтодорНАПКдекларациисуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Все новости...
Укравтодор
Россияне утром ударили по центру Краматорска: есть погибший и раненые
Блинкен обсудил с Кулебой предоставление Украине систем ПВО
Зеленский о ракетном ударе по Украине: Все работают над восстановлением света и воды
Последние новости
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
Все новости...
Реклама: