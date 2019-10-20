Экс-руководитель "Укравтодора" выиграл дело против НАПК

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Воскресенье, 20 октября 2019, 05:30

Бывший глава "Укравтодора" Славомир Новак доказал в суде, что админпротокол Национального агентства по предотвращению коррупции за якобы декларирование им недостоверных сведений является необоснованным и неправомерным.

Источник: Facebook-страница Новака

Детали: Голосеевский районный суд Киева пришел к выводу, что в действиях Новака нет состава административного правонарушения, что является основанием для прекращения производства по делу.
Таким образом Новак доказал достоверность информации в декларации.

Предыстория:

  • 9 сентября Национальное агентство по предупреждению коррупции заявило, что направило в суд админпротокол относительно Новака из-за недостоверных сведений в его декларации на сумму более 189 тысяч гривен.
  • Позже тогдашний глава "Укравтодора" заявил о намерениях судиться с Нацагентством по предотвращению коррупции из-за админпротокола за якобы декларирование ним недостоверных сведений.

Украинская правда

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Темы: Укравтодор НАПК декларации суд


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