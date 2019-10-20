Экс-руководитель "Укравтодора" выиграл дело против НАПК

Бывший глава "Укравтодора" Славомир Новак доказал в суде, что админпротокол Национального агентства по предотвращению коррупции за якобы декларирование им недостоверных сведений является необоснованным и неправомерным.

Источник: Facebook-страница Новака

Детали: Голосеевский районный суд Киева пришел к выводу, что в действиях Новака нет состава административного правонарушения, что является основанием для прекращения производства по делу.

Таким образом Новак доказал достоверность информации в декларации.

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