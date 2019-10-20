Фірми дружини Баканова фігурували у справі СБУ - ЗМІ

Дві фірми дружини діючого глави СБУ Івана Баканова Оксани Лазаренко фігурували в кримінальній справі СБУ у 2011 році щодо розтрати держмайна.

Джерело: "Наші гроші"

Деталі: Відповідно до ухвали Солом’янського райсуду Києва від 8 червня 2011 року, справа СБУ стосувалася спроби виведення Богуславської та Дибинецької ГЕС (Київська обл.) у приватну власність.

Кримінальну справу було розпочато за ч. 5 ст. 191 ККУ ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"). У справі йшлося про розтрату держслужбовцями регіонального відділення Фонду держмайна України по Київській області та ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго" держмайна Богуславської та Дибинецької ГЕС на суму 3,8 млн грн за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ "Екоінвест" і ТОВ "ПКС "Енерготек".

Дибинецька та Богуславська ГЕС належали ДП "Київтеплоенерго". У 2004 році ДП було реорганізовано у ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго", яке вже не належало державі.

2006 року Міністерство палива та енергетики затвердило перелік нерухомого майна, що увійшло до статутного фонду "А.Е.С. Київобленерго" під час його корпоратизації. Богуславської та Дибинецької ГЕС у цьому переліку не було - вони залишилися на балансі ЗАТ як об’єкти державної власності.

У 2007 році в регіональному відділенні Фонду держмайна по Київській області організували конкурс на право оренди цих двох ГЕС, попри те, що законодавство забороняло передавати ГЕС в оренду. У конкурсі перемогла фірма ТОВ "ПКС "Енерготек", яка тоді мала єдиного засновника, керівника і підписанта – дружину нинішнього очільника СБУ Івана Баканова Оксану Лазаренко.

За даними слідчих, у подальшому службові особи ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго", за домовленістю зі службовими особами Регіонального відділення ФДМУ реалізували обладнання Богуславської та Дибинецької ГЕС, що входить до складу їх цілісних майнових комплексів, шляхом укладення договору купівлі-продажу з ТОВ "Екоінвест". Власником "Екоінвесту" на той час була і досі є шотландська компанія Carat consulting & trading limited.

У вересні 2008 року ТОВ "Екоінвест" продала обладнання Дибинецької та Богуславської ГЕС, що входить до складу їх цілісних майнових комплексів ТОВ "ПКС "Енерготек" дружини Баканова.

У листопаді 2010 року Фонд Держмайна склав акт про порушення законодавства під час договорів оренди Богуславської та Дибинецької ГЕС, незабаром з’явилася кримінальна справа. За даними слідчих, внаслідок незаконної реалізації даних об’єктів державі нанесено збитків у розмірі 3,88 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Наприкінці 2011 року Фонд продав Дибинецьку та Богуславську ГЕС ТОВ "Енергія-1" Юлії Льовочкіної та бізнесмена Ігоря Тинного.

У 2012 році суд розірвав договір оренди з ТОВ "ПКС "Енерготек" та зобов’язав компанію повернути обидві ГЕС. Того ж року СБУ через суд у рамках справи №168 передала ГЕС на відповідальне зберігання ТОВ "Енергія-1".

2013 року фірма дружини Баканова безрезультатно намагалася через суд заборонити ДП "Енергоринок" перераховувати гроші фірмі Львочкіної-Тинного, мотивуючи, що обидві ГЕС на праві власності належать ТОВ "ПКС "Енерготек". Наразі Дибинецьку та Богуславську ГЕС контролює ТОВ "Енергія-1".

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