Фирмы супруги Баканова фигурировали в деле СБУ - СМИ

Две фирмы супруги действующего главы СБУ Ивана Баканова Оксаны Лазаренко фигурировали в уголовном деле СБУ в 2011 году по растрате госимущества.

Источник: "Наші гроші"

Детали: Согласно постановлению Соломенского райсуда Киева от 8 июня 2011 года, дело СБУ касалась попытки вывода Богуславской и Дыбинецких ГЭС (Киевская обл.) в частную собственность.

Уголовное дело было возбуждено по ч.5 ст.191 УК ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"). В деле речь шла о растрате госслужащими регионального отделения Фонда госимущества Украины по Киевской области и ЗАО "А.Э.С. Киевоблэнерго" госимущества Богуславской и Дыбинецких ГЭС на сумму 3,8 млн грн по предварительному сговору со служебными лицами ООО "Экоинвест" и ООО "ПКС "Энерготек".

Дыбинецкая и Богуславская ГЭС принадлежали ГП "Киевтеплоэнерго". В 2004 году ГП было реорганизовано в ЗАО "А.Э.С. Киевоблэнерго", которое уже не принадлежало государству.

В 2006 г. Минтопливэнерго утвердило перечень недвижимого имущества, вошедшего в уставный фонд "А.Э.С. Киевоблэнерго" во время его корпоратизации. Богуславской и Дыбинецких ГЭС в этом перечне не было - они остались на балансе ЗАО как объекты госсобственности.

В 2007 году в региональном отделении Фонда госимущества по Киевской области организовали конкурс на право аренды двух ГЭС, несмотря на то, что законодательство запрещало передавать ГЭС в аренду. В конкурсе победила фирма ООО "ПКС" Энерготек ", которая тогда имела единственного учредителя, руководителя и подписанта - жену нынешнего главы СБУ Ивана Баканова Оксану Лазаренко.

По данным следователей, в дальнейшем должностные лица ЗАО "А.Э.С. Киевоблэнерго", по договоренности с должностными лицами регионального отделения ФГИУ реализовали оборудования Богуславской и Дыбинецкой ГЭС, входящей в состав их целостных имущественных комплексов, путем заключения договора купли-продажи с ООО "Экоинвест". Владельцем "Экоинвест" в то время была и до сих пор является шотландская компания Carat consulting & trading limited.

В сентябре 2008 года ООО "Экоинвест" продала оборудование Дыбинецкой и Богуславской ГЭС, входящей в состав их целостных имущественных комплексов ООО "ПКС "Энерготек" жены Баканова.

В ноябре 2010 года Фонд госимущества составил акт о нарушении законодательства при договоров аренды Богуславской и Дыбинецкой ГЭС, вскоре появилось уголовное дело. По данным следователей, в результате незаконной реализации данных объектов государству нанесен ущерб в размере 3,88 млн. грн., что является особо крупным размером.

В конце 2011 года Фонд продал Дыбинецкую и Богуславскую ГЭС компании ООО "Энергия-1" Юлии Левочкиной и бизнесмена Игоря Тынного.

В 2012 году суд расторг договор аренды с ООО "ПКС "Энерготек" и обязал компанию вернуть обе ГЭС. В том же году СБУ через суд в рамках дела №168 передала ГЭС на ответственное хранение ООО "Энергия-1".

В 2013 г. фирма жены Баканова безрезультатно пыталась через суд запретить ГП "Энергорынок" перечислять деньги фирме Левочкиной-Тынного, мотивируя, что обе ГЭС на праве собственности принадлежат ООО "ПКС "Энерготек". В настоящее время Дыбинецкая и Богуславская ГЭС контролируются ООО "Енергия- 1".