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Закон про дезертирство набрав чинності

Неділя, 20 жовтня 2019, 11:27

Закон про дезертирство №1227, який 19 жовтня було опубліковано в урядовій газеті "Голосі України", набрав чинності.

Джерело: ZN.ua

Деталі: Документ більш чітко регламентує проходження військової служби, у т.ч. регулює питання включення дезертирів до чисельності Збройних сил України.

Відповідно до закону, військові, які самовільно залишили військові частини і місця служби, дезертирували з лав Збройних сил та інших формувань, а також добровільно здалися в полон, виключаються з чисельності ЗСУ.

У разі винесення судом виправдувального вироку передбачено відновити таким військовим усі види забезпечення і відповідні гарантії соцзахисту.

Раніше Верховна Рада ухвалила закон про військову службу, який дозволив позбавляти військових звань дезертирів, а також встановив матеріальну відповідальність військових за завдані збитки. 

"Українська правда" у Threads

Теми: законодавствоарміяЗбройні сили
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