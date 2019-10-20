Закон о дезертирстве вступил в силу

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Воскресенье, 20 октября 2019, 11:27

Закон о дезертирстве №1227, который 19 октября был опубликован в правительственной газете "Голос Украины", вступил в силу.

Источник: ZN.ua 

Детали: Документ более четко регламентирует прохождение военной службы, в т.ч. регулирует вопрос включения дезертиров в численность Вооруженных сил Украины. 

Согласно закону, военные, которые самовольно покинули воинские части и места сужбы, дезертировали из Вооруженных сил и других формирований, а также добровольно сдались в плен, исключаются из численности ВСУ.

В случае вынесения судом оправдательного приговора предусмотрено восстановить таким военным все виды обеспечения и соответствующие гарантии соцзащиты.

Ранее Верховная Рада приняла закон о военной службе, который разрешил лишать воинских званий дезертиров, а также установил материальную ответственность военных за нанесение ущерба.

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Темы: законодательство армия Вооруженные силы


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