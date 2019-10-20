Закон о дезертирстве вступил в силу
Закон о дезертирстве №1227, который 19 октября был опубликован в правительственной газете "Голос Украины", вступил в силу.
Источник: ZN.ua
Детали: Документ более четко регламентирует прохождение военной службы, в т.ч. регулирует вопрос включения дезертиров в численность Вооруженных сил Украины.
Согласно закону, военные, которые самовольно покинули воинские части и места сужбы, дезертировали из Вооруженных сил и других формирований, а также добровольно сдались в плен, исключаются из численности ВСУ.
В случае вынесения судом оправдательного приговора предусмотрено восстановить таким военным все виды обеспечения и соответствующие гарантии соцзащиты.
Ранее Верховная Рада приняла закон о военной службе, который разрешил лишать воинских званий дезертиров, а также установил материальную ответственность военных за нанесение ущерба.