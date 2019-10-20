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Новий губернатор Київщини почекав 100 днів і подав у відставку

Неділя, 20 жовтня 2019, 12:34
Новий губернатор Київщини почекав 100 днів і подав у відставку

Голова Київської ОДА Михайло Бно-Айріян, призначений на посаду на початку липня, подав президенту України заяву про звільнення. 

Джерело: Facebook-сторінка Бно-Айріяна, telegram-канал екснардепа від БПП Сергія Лещенка 

Деталі: Заяву про відставку голови КОДА, яку Бно-Айріян  оприлюднив у соцмережі, датовано 20 жовтня. 

Дослівно: "Прошу прийняти мою відставку з посади голови Київської ОДА", - зазначено у документі. 

Про причини такого рішення Бно-Айріян не повідомляє. При цьому у коментарі до допису він зацитував уривок твору "Сад Гетсиманський": "Ліпше умерти раз, умерти гордо, з незламаною душею, аніж повзати на колінах і вмерти двічі — морально й фізично. Але в першім варіанті ще є шанс взагалі не вмерти". 

"Українська правда" намагається отримати коментар губернатора Київщини з приводу його заяви.

 

Зазначимо, 18 жовтня виповнилося 100 днів перебування його на посаді очільника Київщини. 

"Цей час я присвятив тому, аби мрії про зміни в області наблизилися до реальності. Я вірив, і, напевно, вірю і досі, що зміни у країні можливі. Головне захотіти. Ми зрушили багато питань з мертвої точки. Ми змусили багатьох вийти з зони їхнього комфорту. ... Це був крутий досвід.  ... Люди прагнуть змін. І нам не вибачать, якщо все буде по-старому. Результат за цей час - отриманий попри, а не завдяки", - заявив Бно-Айріян 19 жовтня. 

Також 18 жовтня Бно-Айріян повідомив на своїй сторінці у Facebook про зникнення документів на понад 2,5 млрд гривень та документацію на півмільярда гривень, яка "загадково згоріла". За його словами, це було виявлено у процесі аудиту Департаменту регіонального розвитку та будівництва.  

У свою чергу екс-нардеп Сергій Лещенко заявив, що Бно-Айріян подав у відставку за власним бажанням.

"Цьому передувала масована інформаційна кампанія, яку вела група Коломойського проти губернатора, який був ставлеником спікера ВР Дмитра Разумкова. Ціна питання - потоки і земля у Київській області, яка є найдорожчою в Україні", - заявив ексдепутат. 

Знати більше:

Торговець із Придністров'я, прихильник возз'єднання "братських народів", одногрупник Разумкова та інші ставленики Зеленського. Досьє 

Нагадаємо, 

  • Президент Володимир Зеленський призначив Михайла Бно-Айріяна головою Київської обласної державної адміністрації 10 липня 2019 р.
  • 35-річний економіст-міжнародник уродженець Азербайджану Бно-Айріян має дипломатичний ранг – радник першого класу. Працював заступником директора з комунікацій та міжнародного співробітництва у "НЕК "Укренерго".
  • Згідно з декларацією, минулого року на керівній посаді в "Укренерго" Бно-Айріян заробив 3,4 мільйона гривень.
  • У 2015 році працював у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості, де очолював напрямок стратегічного планування та європейської інтеграції.

Українська правда

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Теми: Київська областьЗеленський
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