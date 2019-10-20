Новий губернатор Київщини почекав 100 днів і подав у відставку

Голова Київської ОДА Михайло Бно-Айріян, призначений на посаду на початку липня, подав президенту України заяву про звільнення.

Джерело: Facebook-сторінка Бно-Айріяна, telegram-канал екснардепа від БПП Сергія Лещенка

Деталі: Заяву про відставку голови КОДА, яку Бно-Айріян оприлюднив у соцмережі, датовано 20 жовтня.

Дослівно: "Прошу прийняти мою відставку з посади голови Київської ОДА", - зазначено у документі.

Про причини такого рішення Бно-Айріян не повідомляє. При цьому у коментарі до допису він зацитував уривок твору "Сад Гетсиманський": "Ліпше умерти раз, умерти гордо, з незламаною душею, аніж повзати на колінах і вмерти двічі — морально й фізично. Але в першім варіанті ще є шанс взагалі не вмерти".

"Українська правда" намагається отримати коментар губернатора Київщини з приводу його заяви.

Зазначимо, 18 жовтня виповнилося 100 днів перебування його на посаді очільника Київщини.

"Цей час я присвятив тому, аби мрії про зміни в області наблизилися до реальності. Я вірив, і, напевно, вірю і досі, що зміни у країні можливі. Головне захотіти. Ми зрушили багато питань з мертвої точки. Ми змусили багатьох вийти з зони їхнього комфорту. ... Це був крутий досвід. ... Люди прагнуть змін. І нам не вибачать, якщо все буде по-старому. Результат за цей час - отриманий попри, а не завдяки", - заявив Бно-Айріян 19 жовтня.

Також 18 жовтня Бно-Айріян повідомив на своїй сторінці у Facebook про зникнення документів на понад 2,5 млрд гривень та документацію на півмільярда гривень, яка "загадково згоріла". За його словами, це було виявлено у процесі аудиту Департаменту регіонального розвитку та будівництва.

У свою чергу екс-нардеп Сергій Лещенко заявив, що Бно-Айріян подав у відставку за власним бажанням.

"Цьому передувала масована інформаційна кампанія, яку вела група Коломойського проти губернатора, який був ставлеником спікера ВР Дмитра Разумкова. Ціна питання - потоки і земля у Київській області, яка є найдорожчою в Україні", - заявив ексдепутат.

Знати більше:

Торговець із Придністров'я, прихильник возз'єднання "братських народів", одногрупник Разумкова та інші ставленики Зеленського. Досьє

Нагадаємо,