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Новый губернатор Киевщины подождал 100 дней и подал в отставку

Воскресенье, 20 октября 2019, 12:34
Новый губернатор Киевщины подождал 100 дней и подал в отставку

Глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян, назначенный на должность в начале июля, подал президенту Украины заявление об отставке.

Источник: Facebook-страница БНО-Айрияна, Telegram-канал экс-нардепа от БПП Сергея Лещенко

Детали: Заявление об отставке, которое Бно-Айриян обнародовал в соцсети, датировано 20 октября.

Дословно: "Прошу принять мою отставку с должности председателя Киевской ОГА", - говорится в документе.

О причинах такого решения Бно-Айриян не сообщает. При этом в комментарии к сообщению он процитировал отрывок произведения "Сад Гетсиманский": "Лучше умереть раз, умереть гордо, с несломленной душой, чем ползать на коленях и умереть дважды - морально и физически. Но в первом варианте еще есть шанс вообще не умереть".

"Украинская правда" пытается получить комментарий губернатора Киевщины по поводу его заявления.
 

 

Отметим, 18 октября исполнилось 100 дней пребывания его в должности главы Киевской области. 

"Это время я посвятил тому, чтобы мечты об изменениях в области приблизились к реальности. Я верил, и, наверное, верю до сих пор, что изменения в стране возможны. Главное захотеть. Мы сдвинули много вопросов с мертвой точки. Мы заставили многих выйти из зоны их комфорта. ... Это был крутой опыт. ... Люди хотят перемен. И нам не простят, если все будет по-старому. Результат за это время - полученный "вопреки", а не "благодаря", - заявил Бно-Айриян 19 октября.

Также 18 октября Бно-Айриян сообщил на своей странице в Facebook о пропаже документов на более чем 2,5 млрд гривен и документацию на полмиллиарда гривен, которая "загадочно сгорела". По его словам, это было выявлено в процессе аудита Департамента регионального развития и строительства.

В свою очередь экс-нардеп Сергей Лещенко заявил, что Бно-Айриян подал в отставку по собственному желанию.

"Этому предшествовала массированная информационная кампания, которую вела группа Коломойского против губернатора, который был ставленником спикера ВР Дмитрия Разумкова. Цена вопроса - потоки и земля в Киевской области, которая является самой дорогой в Украине", - заявил экс-депутат.

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Торговец из Приднестровья, сторонник воссоединения "братских народов", одногруппник Разумкова и другие ставленники Зеленского. Досье

Напомним, 

  • Президент Владимир Зеленский назначил Михаила Бно-Айрияна на должность главы Киевской ОГА 10 июля 2019 г.
  • 35-летний экономист-международник уроженец Азербайджана Бно-Айриян имеет дипломатический ранг - советник первого класса. Работал заместителем директора по коммуникациям и международного сотрудничества в "НЭК" Укрэнерго".
  • Согласно декларации, в прошлом году на руководящей должности в "Укрэнерго" Бно-Айриян заработал 3,4 миллиона гривен.
  • В 2015 году работал в Министерстве энергетики и угольной промышленности, где возглавлял направление стратегического планирования и европейской интеграции.

Украинская правда
Темы: Киевская областьЗеленский
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