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США перекинуть своїх військових з Сирії в Ірак - глава Міноборони

Неділя, 20 жовтня 2019, 12:59

Усі війська США, які залишають Сирі, будуть спрямовані у західний Ірак, де військові продовжать проводити операції проти ІГІЛ.

Джерело: AP з посиланням на міністра оборони США Марка Еспера

Деталі: За словами Еспера, йдеться про плани перекинути у західний Ірак понад 700 американських військовослужбовців, які залишають Сирію.

Також Еспер не виключив, що сили США будуть проводити контртерористичні місії на території Сирії з Іраку. При цьому він зазначив, що ці деталі "будуть опрацьовані пізніше".

Еспер уточнив, що виведення військ США буде "обдуманим та безпечним" і триватиме "тижні, а не лічені дні".

Коментар голови Міноборони США суперечить заяві президента Дональда Трампа, який заявив, що виведення військ США з Сирії пов'язаний з необхідності "повернути їх додому", зазначає АР. 

Передісторія: 

  • 9 жовтня Туреччина розпочала військову операцію на території Сирії, спрямовану проти сирійських курдів. Туреччина має 911-кілометровий кордон із Сирією, і давно заявляє про загрозу з боку терористів на схід від Євфрату та утворення там "терористичного коридору".
  • Військові США не братимуть участі у запланованому Туреччиною наступі у північній Сирії та залишають позиції біля турецького кордону.
  • США зазнали різкої міжнародної критики через виведення своїх військ з північної Сирії, оскільки цими діями Вашингтон поставив під удар сирійських курдів, своїх багатолітніх союзників у боротьбі з "Ісламською державою".
  • Президент США Дональд Трамп пригрозив "повністю зруйнувати та знищити" економіку Туреччини, якщо та вчинить будь-які дії, які він вважає "поза межами", після його рішення вивести американські сили з північного сходу Сирії.
  • 9 жовтня Трамп заявив, що ухвалив рішення про передислокацію військових на півночі Сирії. 
  • 17 жовтня США і Туреччина домовилися про п'ятиденне припинення вогню військами Ердогана в Сирії, щоб курди могли покинути території, де Туреччина розпочала військову операцію.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАСиріяІрактероризм
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