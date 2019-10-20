США перекинуть своїх військових з Сирії в Ірак - глава Міноборони

Усі війська США, які залишають Сирі, будуть спрямовані у західний Ірак, де військові продовжать проводити операції проти ІГІЛ.

Джерело: AP з посиланням на міністра оборони США Марка Еспера

Деталі: За словами Еспера, йдеться про плани перекинути у західний Ірак понад 700 американських військовослужбовців, які залишають Сирію.

Також Еспер не виключив, що сили США будуть проводити контртерористичні місії на території Сирії з Іраку. При цьому він зазначив, що ці деталі "будуть опрацьовані пізніше".

Еспер уточнив, що виведення військ США буде "обдуманим та безпечним" і триватиме "тижні, а не лічені дні".

Коментар голови Міноборони США суперечить заяві президента Дональда Трампа, який заявив, що виведення військ США з Сирії пов'язаний з необхідності "повернути їх додому", зазначає АР.

Передісторія: