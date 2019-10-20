США перебросят своих военных из Сирии в Ирак - глава Минобороны
Все войска США, покидающие Сирию, будут направлены в западный Ирак, где военные продолжат проводить операции против ИГИЛ.
Источник: AP со ссылкой на министра обороны США Марка Эспера
Детали: По словам Эспера, речь идет о плане переброски в западный Ирак более 700 американских военнослужащих, покидающих Сирию.
Также Эспер не исключил, что силы США будут проводить контртеррористические миссии на территории Сирии из Ирака. При этом он отметил, что эти детали "будут проработаны позже".
Эспер уточнил, что вывод войск США будет "обдуманным и безопасным" и продлится "недели, а не дни".
Комментарий главы Минобороны США противоречит заявлению президента Дональда Трампа, который заявил, что вывод войск США из Сирии связан с необходимость "вернуть их домой", отмечает издание.
Предыстория:
- 9 октября Турция начала военную операцию на территории Сирии, направленную против сирийских курдов. Турция имеет 911-километровую границу с Сирией, и давно заявляет об угрозе со стороны террористов к востоку от Евфрата и образования там "террористического коридора".
- Военные США не будут участвовать в запланированном Турцией наступлении в северной Сирии и оставляют позиции у турецкой границы.
- США подверглись резкой международной критики за вывод своих войск из северной Сирии, поскольку этими действиями Вашингтон поставил под удар сирийских курдов, своих многолетних союзников в борьбе с "Исламской государством".
- Президент США Дональд Трамп пригрозил "полностью разрушить и уничтожить" экономику Турции, если та будет совершить какие-либо действия, которые он считает "за гранью", после его решения вывести американские силы с северо-востока Сирии.
- 9 октября Трамп заявил, что принял решение о передислокации военных на севере Сирии.
- 17 октября США и Турция договорились о пятидневном прекращении огня войсками Эрдогана в Сирии, чтобы курды могли покинуть территории, где Турция начала военную операцию.