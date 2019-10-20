США перебросят своих военных из Сирии в Ирак - глава Минобороны

Все войска США, покидающие Сирию, будут направлены в западный Ирак, где военные продолжат проводить операции против ИГИЛ.

Источник: AP со ссылкой на министра обороны США Марка Эспера

Детали: По словам Эспера, речь идет о плане переброски в западный Ирак более 700 американских военнослужащих, покидающих Сирию.

Также Эспер не исключил, что силы США будут проводить контртеррористические миссии на территории Сирии из Ирака. При этом он отметил, что эти детали "будут проработаны позже".

Эспер уточнил, что вывод войск США будет "обдуманным и безопасным" и продлится "недели, а не дни".

Комментарий главы Минобороны США противоречит заявлению президента Дональда Трампа, который заявил, что вывод войск США из Сирии связан с необходимость "вернуть их домой", отмечает издание.

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