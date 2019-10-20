ДТП з українцями у Чехії: 10 осіб госпіталізовано

Десять громадян України госпіталізовано в результаті ДТП за участю мікроавтобуса, що сталася поблизу с. Несовіце у Чехії.

Джерело: Mukachevo.net з посиланням на чеські ЗМІ та рятувальників округу Висково

Деталі: Аварія сталася в ніч на 20 жовтня на 30-му кілометрі дороги I/50 по дорозі в Брно.

Автобус, в якому перебували 12 пасажирів, злетів з дороги та перекинувся на дах. Серед постраждалих - 3 жінки та 7 чоловіків. За даними видання, у ДТП потрапили заробітчани.

"Пожежники надавали першу допомогу постраждалим. Під час рятувальних робіт рух на дорозі було зупинено до 4:50", - повідомив речник пожежної служби округу Висково.

фото - HZS JmK

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