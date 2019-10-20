ДТП з українцями у Чехії: 10 осіб госпіталізовано

12971 перегляд
Неділя, 20 жовтня 2019, 15:35
фото - HZS JMK

Десять громадян України госпіталізовано в результаті ДТП за участю мікроавтобуса, що сталася поблизу с. Несовіце у Чехії.

Джерело: Mukachevo.net з посиланням на чеські ЗМІ та рятувальників округу Висково 

Деталі: Аварія сталася в ніч на 20 жовтня на 30-му кілометрі дороги I/50 по дорозі в Брно.

Автобус, в якому перебували 12 пасажирів, злетів з дороги та перекинувся на дах. Серед постраждалих - 3 жінки та 7 чоловіків. За даними видання, у ДТП потрапили заробітчани. 

"Пожежники надавали першу допомогу постраждалим. Під час рятувальних робіт рух на дорозі було зупинено до 4:50", - повідомив речник пожежної служби округу Висково.

 
 
фото - HZS JmK

Нагадаємо, 

  • Раніше стало відомо про ДТП на сході Угорщини, де внаслідок інциденту 10 пасажирів автобусу - громадян України - було госпіталізовано.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: ДТП Чехія жертви


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Поліцейський загинув внаслідок ДТП у Дніпрі, двоє осіб травмовані 20 жовтня 2019, 11:59
Автобус з українцями потрапив у ДТП в Угорщині: є постраждалі 20 жовтня 2019, 11:46
У результаті ДТП загинула 11-річна дитина у Хмельницькому 20 жовтня 2019, 00:17
Усі новини
Головні новини
Конгресмени вимагають в Держдепу визнати "Азов" терористичною організацією
Австралійська авіакомпанія завершила тестування рейсу протяжністю 16 200 км
"Вечірній квартал" із хором Верьовки висміяли підпал будинку Гонтаревої
Підозра Гладковському має певні зв'язки з Пашинським – генпрокурор
Усі новини
думка

Чи можна вінчатися у високосний рік?

спорт

10 вправ для стегон, які можна робити в домашніх умовах

їжа

4 причини снідати