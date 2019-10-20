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ДТП з українцями у Чехії: 10 осіб госпіталізовано

Неділя, 20 жовтня 2019, 15:35
ДТП з українцями у Чехії: 10 осіб госпіталізовано
фото - HZS JMK

Десять громадян України госпіталізовано в результаті ДТП за участю мікроавтобуса, що сталася поблизу с. Несовіце у Чехії.

Джерело: Mukachevo.net з посиланням на чеські ЗМІ та рятувальників округу Висково 

Деталі: Аварія сталася в ніч на 20 жовтня на 30-му кілометрі дороги I/50 по дорозі в Брно.

Автобус, в якому перебували 12 пасажирів, злетів з дороги та перекинувся на дах. Серед постраждалих - 3 жінки та 7 чоловіків. За даними видання, у ДТП потрапили заробітчани. 

"Пожежники надавали першу допомогу постраждалим. Під час рятувальних робіт рух на дорозі було зупинено до 4:50", - повідомив речник пожежної служби округу Висково.

 
 
фото - HZS JmK

Нагадаємо, 

  • Раніше стало відомо про ДТП на сході Угорщини, де внаслідок інциденту 10 пасажирів автобусу - громадян України - було госпіталізовано.

"Українська правда" в Threads

Теми: ДТПЧехіяжертви
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