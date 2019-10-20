ДТП с украинцами в Чехии: 10 человек госпитализированы
Воскресенье, 20 октября 2019, 15:35
Десять граждан Украины госпитализированы в результате ДТП с участием микроавтобуса возле с. Несовице в Чехии.
Источник: Mukachevo.net со ссылкой на чешские СМИ и спасателей округа Висково.
Детали: Авария произошла в ночь на 20 октября на 30-м километре дороги I/50 по дороге в Брно.
Автобус, в котором находились 12 пассажиров, слетел с дороги и перевернулся на крышу. Среди пострадавших - 3 женщины и 7 мужчин. По данным издания, в ДТП попали граждане, ехавшие на заработки.
"Пожарные оказывали первую помощь пострадавшим. Во время спасработ движение на дороге было остановлено в 4:50", - сообщил представитель пожарной службы округа Висково.
Напомним,
- Ранее стало известно о ДТП на востоке Венгрии, где в результате инцидента 10 пассажиров автобуса - граждан Украины - были госпитализированы.