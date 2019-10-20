ДТП с украинцами в Чехии: 10 человек госпитализированы

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Воскресенье, 20 октября 2019, 15:35
фото - HZS JMK

Десять граждан Украины госпитализированы в результате ДТП с участием микроавтобуса возле с. Несовице в Чехии.

Источник: Mukachevo.net со ссылкой на чешские СМИ и спасателей округа Висково. 

Детали: Авария произошла в ночь на 20 октября на 30-м километре дороги I/50 по дороге в Брно.

Автобус, в котором находились 12 пассажиров, слетел с дороги и перевернулся на крышу. Среди пострадавших - 3 женщины и 7 мужчин. По данным издания, в ДТП попали граждане, ехавшие на заработки. 

"Пожарные оказывали первую помощь пострадавшим. Во время спасработ движение на дороге было остановлено в 4:50", - сообщил представитель пожарной службы округа Висково. 

 
 
фото - HZS JmK

Напомним,

  • Ранее стало известно о ДТП на востоке Венгрии, где в результате инцидента 10 пассажиров автобуса - граждан Украины - были госпитализированы.

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Темы: ДТП Чехия жертвы


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