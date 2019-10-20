Уряд призначив в.о. голови НАЗК
Кабінет міністрів на засіданні в неділю тимчасово поклав виконання обов'язків голови Національного агентства з питань запобігання корупції на Наталію Новак.
Джерело: Урядовий портал
Деталі: Крім того, виконання обов’язків голови Державного агентства інфраструктурних проектів тимчасово покладено на Олега Потапова.
Уряд звільнив Дмитра Петренка з посади голови Державної служби морського та річкового транспорту.
Довідка: З 28 березня 2018 року НАЗК очолював Олександр Мангул. До цього два роки головою НАЗК була Наталія Корчак.
Передісторія:
- 2 жовтня Верховна Рада ухвалила закон, який змінює форму управління Національним агентством з питань запобігання корупції.
- Згідно зі змінами, керувати діяльністю НАЗК замість п'яти членів буде голова, якого призначає і звільняє Кабінет міністрів. Отже, форму управління НАЗК буде змінено з колегіальної на одноосібну.
- 16 жовтня закон підписав президент.
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