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Уряд призначив в.о. голови НАЗК

Неділя, 20 жовтня 2019, 16:40
Уряд призначив в.о. голови НАЗК

Кабінет міністрів на засіданні в неділю тимчасово поклав виконання обов'язків голови Національного агентства з питань запобігання корупції на Наталію Новак.

Джерело: Урядовий портал

Деталі: Крім того, виконання обов’язків голови Державного агентства інфраструктурних проектів тимчасово покладено на Олега Потапова.

Уряд звільнив Дмитра Петренка з посади голови Державної служби морського та річкового транспорту.

Довідка: З 28 березня 2018 року НАЗК очолював Олександр Мангул. До цього два роки головою НАЗК була Наталія Корчак.

Передісторія:

  • 2 жовтня Верховна Рада ухвалила закон, який змінює форму управління Національним агентством з питань запобігання корупції.
  • Згідно зі змінами, керувати діяльністю НАЗК замість п'яти членів буде голова, якого призначає і звільняє Кабінет міністрів. Отже, форму управління НАЗК буде змінено з колегіальної на одноосібну.
  • 16 жовтня закон підписав президент. 

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрівНАЗК
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