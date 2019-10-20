Правительство назначило и.о. председателя НАПК

351 просмотр
Воскресенье, 20 октября 2019, 16:40

Кабинет министров на заседании в воскресенье временно возложил исполнение обязанностей председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на Наталью Новак.

Источник: Правительственный портал

Детали: Кроме того, выполнение обязанностей председателя Государственного агентства инфраструктурных проектов временно возложено на Олега Потапова.

Правительство освободило Дмитрия Петренко с должности председателя Государственной службы морского и речного транспорта.

Справка: С 28 марта 2018 года НАПК возглавлял Александр Мангул. До этого два года председателем НАПК была Наталья Корчак.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Кабинет министров НАПК


powered by lun.ua
Материалы по теме
Кабмин утвердил отставку двух глав ОГА и назначение пятерых 20 октября 2019, 16:32
Кабмин отдал Госстат в управление Дубилету 20 октября 2019, 14:34
В Кабмине говорят о беспрецедентном обновлении власти 18 октября 2019, 12:35
Все новости
Главные новости
ДТП с украинцами в Чехии: 10 человек госпитализированы
Новый губернатор Киевщины подождал 100 дней и подал в отставку
Автобус с украинцами попал в ДТП в Венгрии: есть пострадавшие
Шулявский мост: Движение на проспекте ограничили на сутки
Все новости
Медицина

Менопауза: как облегчить болезненные симптомы

еда

4 причины завтракать

семья

Как мы побежали всей семьей

Поиск по сайту
Архив
Весь архів