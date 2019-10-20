Правительство назначило и.о. председателя НАПК

Кабинет министров на заседании в воскресенье временно возложил исполнение обязанностей председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на Наталью Новак.

Источник: Правительственный портал

Детали: Кроме того, выполнение обязанностей председателя Государственного агентства инфраструктурных проектов временно возложено на Олега Потапова.

Правительство освободило Дмитрия Петренко с должности председателя Государственной службы морского и речного транспорта.

Справка: С 28 марта 2018 года НАПК возглавлял Александр Мангул. До этого два года председателем НАПК была Наталья Корчак.