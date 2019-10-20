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Правительство назначило и.о. председателя НАПК

Воскресенье, 20 октября 2019, 16:40
Правительство назначило и.о. председателя НАПК

Кабинет министров на заседании в воскресенье временно возложил исполнение обязанностей председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на Наталью Новак.

Источник: Правительственный портал

Детали: Кроме того, выполнение обязанностей председателя Государственного агентства инфраструктурных проектов временно возложено на Олега Потапова.

Правительство освободило Дмитрия Петренко с должности председателя Государственной службы морского и речного транспорта.

Справка: С 28 марта 2018 года НАПК возглавлял Александр Мангул. До этого два года председателем НАПК была Наталья Корчак.

Предыстория:

  • 2 октября Верховная Рада приняла закон, который меняет форму управления Национальным агентством по предупреждению коррупции.
  • Согласно изменениям, руководить деятельностью НАПК вместо пяти членов будет председатель, которого назначает и увольняет Кабинет министров. Итак, форма управления НАПК будет изменена с коллегиальной на единоличную.
  • 16 октября закон подписал президент. 

Украинская правда
Темы: Кабинет министровНАПК
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