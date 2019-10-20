Кабмін спростив призначення субсидій дитбудинкам сімейного типу і військовим

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Неділя, 20 жовтня 2019, 16:53

Кабінет міністрів на засіданні в неділю схвалив зміни до постанови, які спрощують призначення житлових субсидій дитячим будинкам сімейного типу, військовослужбовцям та громадянам старшим 60 років.

Джерело: Урядовий портал

Деталі: Зокрема, згідно зі схваленими змінами, дитячі будинки сімейного типу можуть отримати субсидію на понаднормову площу будинків, а придбаний ними автомобіль не призведе до втрати субсидії тощо.

Уряд також змінив порядок координації роботи центральних органів державної влади та уряду.

Зокрема, діяльність Державної служби з питань праці буде координуватися через міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Державна служба статистики - через міністра Кабінету міністрів та Секретаріат уряду тощо.

Крім того, уряд погодив об'єднання регіональних відділень Фонду державного майна, щоб "оптимізувати структуру, скоротити витрати на утримання регіональних відділень Фонду та, водночас, підвищити ефективність приватизації через покращення координації відділень".

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрів субсидії


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