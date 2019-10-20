Кабмин упростил назначение субсидий детдомам семейного типа и военным

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Воскресенье, 20 октября 2019, 16:53

Кабинет министров на заседании в воскресенье одобрил изменения к постановлению, которые упрощают назначение жилищных субсидий детским домам семейного типа, военнослужащим и гражданам старше 60 лет.

Источник: Правительственный портал

Детали: В частности, согласно одобренным изменениям, детские дома семейного типа могут получить субсидию на сверхурочную площадь домов, а приобретенный ими автомобиль не приведет к потере субсидии и тому подобное.

Правительство также изменило порядок координации работы центральных органов государственной власти и правительства.

В частности, деятельность Государственной службы труда будет координироваться через министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Государственная служба статистики - через министра Кабинета министров и Секретариат правительства и тому подобное.

Кроме того, правительство согласовало объединение региональных отделений Фонда государственного имущества, чтобы "оптимизировать структуру, сократить расходы на содержание региональных отделений Фонда и одновременно повысить эффективность приватизации через улучшение координации отделений".

Украинская правда

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Темы: Кабинет министров субсидии


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