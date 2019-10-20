Уряд вирішив взятися за Карпати

Кабмін на засіданні у неділю затвердив Державну програму розвитку регіону українських Карпат на 2020-2022 рік.

Джерело: Урядовий портал

Деталі: Зазначається, що програма спрямована на покращення соціального та економічного розвитку українських Карпат, підвищення транспортної доступності окремих гірських територій.

Вона включає широке коло питань: побудова доріг, створення нових робочих місць, розвиток туризму в регіоні Карпат, зокрема Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської і Чернівецької областей.