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Уряд вирішив взятися за Карпати

Неділя, 20 жовтня 2019, 17:22
Уряд вирішив взятися за Карпати

Кабмін на засіданні у неділю затвердив Державну програму розвитку регіону українських Карпат на 2020-2022 рік.

Джерело: Урядовий портал

Деталі: Зазначається, що програма спрямована на покращення соціального та економічного розвитку українських Карпат, підвищення транспортної доступності окремих гірських територій.

Вона включає широке коло питань: побудова доріг, створення нових робочих місць, розвиток туризму в регіоні Карпат, зокрема Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської і Чернівецької областей.

Українська правда
Теми: Кабінет міністрівКарпати
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