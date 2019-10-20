Правительство решило взяться за Карпаты
Воскресенье, 20 октября 2019, 17:22
Кабмин на заседании в воскресенье утвердил Государственную программу развития региона украинских Карпат на 2020-2022 год.
Источник: Правительственный портал
Детали: Отмечается, что программа направлена на улучшение социального и экономического развития украинских Карпат, повышение транспортной доступности отдельных горных территорий.
Она включает широкий круг вопросов: построение дорог, создание новых рабочих мест, развитие туризма в регионе Карпат, в частности Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей.
Украинская правда