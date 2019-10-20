Правительство решило взяться за Карпаты

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Воскресенье, 20 октября 2019, 17:22

Кабмин на заседании в воскресенье утвердил Государственную программу развития региона украинских Карпат на 2020-2022 год.

Источник: Правительственный портал

Детали: Отмечается, что программа направлена на улучшение социального и экономического развития украинских Карпат, повышение транспортной доступности отдельных горных территорий.

Она включает широкий круг вопросов: построение дорог, создание новых рабочих мест, развитие туризма в регионе Карпат, в частности Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей.

Украинская правда

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Темы: Кабинет министров Карпаты


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