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Прем'єр-ліга. "Динамо" з мінімальним рахунком перемагає "Олександрію"

Неділя, 20 жовтня 2019, 19:02

Київське "Динамо" у матчі 11 туру української Прем`єр-ліги з рахунком 1:0 переграло "Олександрію".

Матч пройшов у неділю 20 жовтня у Києві на НСК "Олімпійський".

Футбол не був багатим на гольові моменти, але проходив у жорсткій боротьбі. У першому таймі гості були небезпечнішими біля воріт Георгія Бущана, але забили динамівці. На 33-й хвилині Віталій Миколенко розпочав атаку киян і сам же її і завершив. Після навісу в штрафний майданчик від Де Пени Миколенко у падінні ударом головою класно пробив у кут воріт "Олександрії" - 1:0.

В "Олександрії" був момент на 13-й хвилині, коли удар Кирила Ковальця відбив перед собою Бущан, а на добивання не встиг ніхто з гравців гостей. Ще на 22-й хвилині був суперечливий момент біля воріт киян. У штрафній "Динамо" Денис Попов у підкаті збиває Дениса Безбородька. І не факт, що динамівець зіграв у м`яч. Суддя ж вирішив, що була симуляція від гравця "Олександрії" і показав йому ще й жовту картку. Таку ж незрозумілу картку рефері показав в кінці тайму Циганкову, котрий впав у штрафному олександрійців, але симуляції там і близько не було. Головним арбітром гри був Микола Балакін.

Після забитого голу динамівці до кінця тайму контролювали гру, але без моментів біля воріт.

 

Другий тайм знову пройшов у боротьбі до останніх хвилин поєдинку. На 57-й хвилині Каспарс Дубра бив головою - трохи вище поперечки воріт. Небезпечна відповідь від киян була на 73-й хвилині. Удар Де Пени у нижній кут воріт відбив Юрій Паньків.

У завершальні хвилини "Олександрія" намагалася вирвати нічию в цій грі, але "Динамо" зуміло довести гру до перемоги.

Інші матчі 11 туру закінчилися з таким результатами: "Шахтар" - "Колос" - 6:0, "Карпати" - "Львів" - 0:0, "Зоря" - "Десна" - 2:1, "Маріуполь" - "Дніпро-1" - 1:0.

Микола Аврамчук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: футбол
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