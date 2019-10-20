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Премьер-лига. "Динамо" с минимальным счетом побеждает "Александрию"

Воскресенье, 20 октября 2019, 19:02

Киевское "Динамо" в матче 11 тура украинской Премьер-лиги со счетом 1:0 переиграло "Александрию".

Матч прошел в воскресенье 20 октября в Киеве на НСК "Олимпийский".

Футбол не был богатым на голевые моменты, но проходил в жесткой борьбе. В первом тайме гости были опасными у ворот Георгия Бущана, но забили динамовцы. На 33-й минуте Виталий Миколенко начал атаку киевлян и сам же ее и завершил. После навеса в штрафную от Де Пены Миколенко в падении ударом головой классно пробил в угол ворот "Александрии" - 1:0.

У "Александрии" был момент на 13-й минуте, когда удар Кирилла Ковальца отбил перед собой Бущан, а на добивание не успел никто из игроков гостей. Еще в 22-й минуте был спорный момент у ворот киевлян. В штрафной "Динамо" Денис Попов в подкате сбивает Дениса Безбородко. И не факт, что динамовец сыграл в мяч. Судья же решил, что была симуляция от игрока "Александрии" и показал ему еще и желтую карточку. Такую же непонятную карточку рефери показал в конце тайма Цыганкову, который упал в штрафном александрийцев, но симуляции там и близко не было. Главным арбитром игры был Николай Балакин.

После забитого гола динамовцы до конца тайма контролировали игру, но без моментов у ворот.

 

Второй тайм снова прошел в борьбе до последних минут поединка. На 57-й минуте Каспарс Дубра бил головой - чуть выше перекладины ворот. Опасный ответ от киевлян был на 73-й минуте. Удар Де Пены в нижний угол ворот отразил Юрий Панькив.

В заключительные минуты "Александрия" пыталась вырвать ничью в этой игре, но "Динамо" сумело довести игру до победы.

Другие матчи 11 тура закончились с такими результатами: "Шахтер" - "Колос" - 6:0, "Карпаты" - "Львов" - 0:0, "Заря" - "Десна" - 2:1, "Мариуполь" - "Днепр-1"- 1:0.

Николай Аврамчук, УП
Темы: футбол
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