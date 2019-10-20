Зеленський їде на інтронізацію імператора

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Неділя, 20 жовтня 2019, 19:55

21-24 жовтня президент Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Японії для участі у церемонії інтронізації Імператора Японії Нарухіто.

Джерело: прес-служба президента

Деталі: Програмою візиту передбачені зустрічі Зеленського з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе, керівниками обох палат парламенту Японії, членами японської парламентської асоціації дружби з Україною, керівництвом Японського агентства міжнародного розвитку та Японської асоціації нової економіки, представниками японського бізнесу.

Зазначається також, що заплановано низку двосторонніх зустрічей президента України з лідерами іноземних країн. Однак яких саме, прес-служба не уточнює.

Передісторія:

  • 5 жовтня Зеленський у Києві дав інтерв'ю японському агентству Kyodo News, де заявив, зокрема, що президент США Дональд Трамп не тиснув на нього та не висував умов для їхньої зустрічі.

Українська правда

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Теми: Зеленський Японія


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