Зеленський їде на інтронізацію імператора

21-24 жовтня президент Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Японії для участі у церемонії інтронізації Імператора Японії Нарухіто.

Джерело: прес-служба президента

Деталі: Програмою візиту передбачені зустрічі Зеленського з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе, керівниками обох палат парламенту Японії, членами японської парламентської асоціації дружби з Україною, керівництвом Японського агентства міжнародного розвитку та Японської асоціації нової економіки, представниками японського бізнесу.

Зазначається також, що заплановано низку двосторонніх зустрічей президента України з лідерами іноземних країн. Однак яких саме, прес-служба не уточнює.

Передісторія: