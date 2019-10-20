Зеленский едет на интронизацию императора
Воскресенье, 20 октября 2019, 19:55
21-24 октября президент Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом в Японию для участия в церемонии интронизации Императора Японии Нарухито.
Источник: пресс-служба президента
Детали: Программой визита предусмотрены встречи Зеленского с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса.
Отмечается также, что запланирован ряд двусторонних встреч президента Украины с лидерами зарубежных стран. Однако каких именно, пресс-служба не уточняет.
Предыстория:
- 5 октября Зеленский в Киеве дал интервью японскому агентству Kyodo News, где заявил, в частности, что президент США Дональд Трамп не давил на него и не выдвигал условий для их встречи.
Украинская правда