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Зеленский едет на интронизацию императора

Воскресенье, 20 октября 2019, 19:55

21-24 октября президент Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом в Японию для участия в церемонии интронизации Императора Японии Нарухито.

Источник: пресс-служба президента

Детали: Программой визита предусмотрены встречи Зеленского с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса.

Отмечается также, что запланирован ряд двусторонних встреч президента Украины с лидерами зарубежных стран. Однако каких именно, пресс-служба не уточняет.

Предыстория:

  • 5 октября Зеленский в Киеве дал интервью японскому агентству Kyodo News, где заявил, в частности, что президент США Дональд Трамп не давил на него и не выдвигал условий для их встречи.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийЯпония
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