Зеленський розповів японському агентству, що Трамп не ставив йому умов

Президент Володимир Зеленський заперечив, що президент США Дональд Трамп тиснув на нього або висував умови для їхньої зустрічі.

Джерело: інтерв'ю Зеленського японському агентству Kyodo News, записане у суботу в Києві

Деталі: Зеленський заявив, що на нього "ніколи не було тиску, і не було поставлено жодних умов", для проведення зустрічі з Трампом або згоди на продаж зброї.

За словами президента, українські прокурори розглянуть будь-які прохання своїх американських колег щодо співпраці у розслідуванні "відповідно до наших законів", якщо вони будуть складені на основі "міжнародного права".

Зеленський додав, що згідно з Конституцією України президент не має повноважень сказати генеральному прокурору чи слідчим органам розглянути певну справу.

Агентство повідомляє, що Зеленський планує відвідати Японію для участі в церемонії інтронізації японського імператора Нарухіто 22 жовтня.

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