Зеленський розповів японському агентству, що Трамп не ставив йому умов

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Неділя, 6 жовтня 2019, 13:34

Президент Володимир Зеленський заперечив, що президент США Дональд Трамп тиснув на нього або висував умови для їхньої зустрічі.

Джерело: інтерв'ю Зеленського японському агентству Kyodo News, записане у суботу в Києві

Деталі: Зеленський заявив, що на нього "ніколи не було тиску, і не було поставлено жодних умов", для проведення зустрічі з Трампом або згоди на продаж зброї.

За словами президента, українські прокурори розглянуть будь-які прохання своїх американських колег щодо співпраці у розслідуванні "відповідно до наших законів", якщо вони будуть складені на основі "міжнародного права".

Зеленський додав, що згідно з Конституцією України президент не має повноважень сказати генеральному прокурору чи слідчим органам розглянути певну справу.

Агентство повідомляє, що Зеленський планує відвідати Японію для участі в церемонії інтронізації японського імператора Нарухіто 22 жовтня.

Нагадуємо:

  • 24 вересня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі зробила офіційну заяву про ініціювання процедури імпічменту президента США Дональда Трампа.
  • 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту.
  • У телефонній розмові Трамп наполегливо натякав Зеленському на розслідування діяльності сина Джо Байдена Данкана Хантера в Україні, який входив до складу наглядової ради української газової компанії Burisma, причетної до корупційних схем.
  • 26 вересня Комітет з питань розвідки Палати представників США оприлюднив текст скарги неназваного співробітника американських спецслужб на порушення під час телефонного дзвінка Трампа з Зеленським.
  • Анонімний інформатор звинуватив Трампа в тому, що він відмовив у допомозі Україні, щоб змусити українську владу розслідувати обставини, які, як сподівався Трамп, могли б завдати політичної шкоди колишньому віце-президенту і головному супернику Трампа на виборах-2020 Джо Байдену.
  • Зеленський публічно заперечує, що президент США чинив на нього тиск. "На мене ніхто не тиснув", - заявив він журналістам під час зустрічі з Трампом в Нью-Йорку.

Українська правда

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Теми: Зеленський Трамп Японія


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