Українського боксера виписали зі шпиталю
Українського боксера, ексчемпіона світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександра Гвоздика виписали з лікарні Темплського університету у Філадельфії.
Джерело: ESPN.
"Все з'ясувалося. Крововиливу в мозок немає. Слава Богу, лікарі кажуть, у нього лише незначний струс мозку від ударів у потилицю. Ми повинні були переконатися", - розповів Тедді Атлас, тренер Гвоздика.
Нагадаємо:
- Гвоздик, котрий володів чемпіонським титулом за версією WBC, у 10 раунді зазнав дострокової поразки від росіянина Артура Бетербієва технічним нокаутом.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua