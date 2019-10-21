Українського боксера виписали зі шпиталю

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Понеділок, 21 жовтня 2019, 01:36

Українського боксера, ексчемпіона світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександра Гвоздика виписали з лікарні Темплського університету у Філадельфії.

Джерело: ESPN.

"Все з'ясувалося. Крововиливу в мозок немає. Слава Богу, лікарі кажуть, у нього лише незначний струс мозку від ударів у потилицю. Ми повинні були переконатися", - розповів Тедді Атлас, тренер Гвоздика.

Нагадаємо:

  • Гвоздик, котрий володів чемпіонським титулом за версією WBC, у 10 раунді зазнав дострокової поразки від росіянина Артура Бетербієва технічним нокаутом.

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Теми: спорт США


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