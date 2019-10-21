Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українського боксера виписали зі шпиталю

Понеділок, 21 жовтня 2019, 01:36
Українського боксера виписали зі шпиталю

Українського боксера, ексчемпіона світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександра Гвоздика виписали з лікарні Темплського університету у Філадельфії.

Джерело: ESPN.

"Все з'ясувалося. Крововиливу в мозок немає. Слава Богу, лікарі кажуть, у нього лише незначний струс мозку від ударів у потилицю. Ми повинні були переконатися", - розповів Тедді Атлас, тренер Гвоздика.

Нагадаємо:

  • Гвоздик, котрий володів чемпіонським титулом за версією WBC, у 10 раунді зазнав дострокової поразки від росіянина Артура Бетербієва технічним нокаутом.

"Українська правда" у Threads

Теми: спортСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
спорт
Національний рекорд: одразу чотири українки вийшли до другого кола Вімблдону-2023
Російських спортсменок заявили як сирійських на змаганнях в Алжирі – росЗМІ
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
Останні новини
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
Усі новини...
Реклама: