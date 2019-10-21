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Украинского боксера выписали из больницы

Понедельник, 21 октября 2019, 01:36
Украинского боксера выписали из больницы

Украинского боксера, экс-чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC Александра Гвоздика выписали из больницы Темплского университета в Филадельфии.

Источник: ESPN.

"Все выяснилось. Кровоизлияния в мозг нет. Слава Богу, врачи говорят, у него только незначительное сотрясение мозга от ударов в затылок. Мы должны были удостовериться", - рассказал Тедди Атлас, тренер Гвоздика.

Напомним:

  • Гвоздик, который владел чемпионским титулом по версии WBC, в 10 раунде потерпел досрочное поражение от россиянина Артура Бетербиева техническим нокаутом.

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Темы: спортСША
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