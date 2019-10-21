У Конго 30 пасажирів автобусу згоріли живцем

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Понеділок, 21 жовтня 2019, 02:24

У Конго перекинувся та загорівся автобус з більш ніж ста пасажирами, внаслідок чого щонайменше 30 людей загинули.

Джерело: телеканал Aljazeera

"Щонайменше 30 людей загинули в неділю, коли заповнений автобус вилетів з дороги на шосе на захід від столиці Демократичної Республіки Конго міста Кіншаса та спалахнув", - йдеться у повідомленні Червоного хреста.

Передбачається, що у автобуса відмовили гальма.

Постраждала пасажирка повідомила, що у транспортному засобі перебувало понад 100 людей, багато тіл під час пожежі були спалені до невпізнання.

"Наразі відомо про 30 загиблих, у 18 інших опіки третього ступеня... Ми продовжуємо роботу з пошуку тіл", - повідомили в організації.

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Теми: аварія


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