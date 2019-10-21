В Конго 30 пассажиров автобуса сгорели заживо
В Конго перевернулся и загорелся автобус с более чем ста пассажирами, в результате чего по меньшей мере 30 человек погибли.
Источник: телеканал Aljazeera
"По меньшей мере 30 человек погибли в воскресенье, когда заполненный автобус вылетел с дороги на шоссе к западу от столицы Демократической Республики Конго город Киншаса и загорелся", - говорится в сообщении Красного креста.
Предполагается, что у автобуса отказали тормоза.
Пострадавшая пассажирка сообщила, что в транспортном средстве находилось более 100 человек, много тел во время пожара были сожжены до неузнаваемости.
"Сейчас известно о 30 погибших, в 18 других ожоги третьей степени... Мы продолжаем работу по поиску тел", - сообщили в организации.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua