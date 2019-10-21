ООС: найманці РФ 12 разів відкривали вогонь

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню,без втрат.

"За минулу добу, внаслідок обстрілів, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає",- звітують військові.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

20 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 12 разів порушили режим припинення вогню.

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