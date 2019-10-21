ООС: наемники РФ 12 раз открывали огонь

55 просмотров
Понедельник, 21 октября 2019, 07:08

20 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: отчет ООС

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрелы:

"За прошедшие сутки, вследствие обстрелов, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - отчитываются военные.

С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня, без потерь.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ООС Донбасс


powered by lun.ua
Материалы по теме
Боевики снова стреляли по Золотому, где планируется разведение сил 20 октября 2019, 14:16
Ситуация на Донбассе: 15 обстрелов, один ранен 20 октября 2019, 07:12
На Донбассе обезвредили почти 700 взрывоопасных предметов 20 октября 2019, 02:50
Все новости
Главные новости
Конгрессмены требуют у Госдепа признать "Азов" террористической организацией
Австралийская авиакомпания завершила тестирование рейса протяженностью 16 200 км
"Вечерний квартал" с хором Веревки высмеяли поджог дома Гонтаревой
Подозрение Гладковскому имеет определенные связи с Пашинским – генпрокурор
Все новости
мнение

Почему на отдыхе время "пролетает"

здоровье

Сердце в опасности: 6 симптомов, на которые советует обращать внимание кардиолог

Фото

В чем туристы будут летать в космос

Поиск по сайту
Архив
Весь архів