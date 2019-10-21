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ООС: наемники РФ 12 раз открывали огонь

Понедельник, 21 октября 2019, 07:08

20 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: отчет ООС

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрелы:

"За прошедшие сутки, вследствие обстрелов, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - отчитываются военные.

С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня, без потерь.

Темы: ООСДонбасс
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