ООС: наемники РФ 12 раз открывали огонь

20 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: отчет ООС

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрелы:

"За прошедшие сутки, вследствие обстрелов, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - отчитываются военные.

С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня, без потерь.