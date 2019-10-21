У звітах партій Тимошенко, Вакарчука, Бойка і "Слуги народу" знайшли порушення

Національне агентство з запобігання корупції виявило порушення у звітах 58 політичних партій, зокрема і у звітах 4 партій, обраних до парламенту.

Джерело: пресслужба НАЗК з посиланням на члена агентства Наталію Корчак

Дослівно: "Порушення виявлені у звітах парламентських політичних партій "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" та "Голос"".

Пряма мова Корчак: "У звітах політичних партій, які увійшли до Верховної Ради..., виявлені факти здійснення внесків особами з непогашеним податковим боргом, що заборонено законом".

"Протоколи про адміністративні правопорушення будуть складені уповноваженими особами Національного агентства на фізичних осіб-внескодавців".

Деталі: НАЗК аналізувало звіти політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за ІІ квартал 2019 року.

Інформація про виявлені порушення також міститься у звітах партій: "Бджола", "Біла Церква разом", "Відродження України", "Влада народу", "Воля", "Всеукраїнське об’єднання "Свобода", "Громадсько-політична платформа Надії Савченко", "Громадянська позиція", "Демальянс", "Комуністична партія України", "Конгрес українських націоналістів".

Порушення знайшли і звітах партій "Національний корпус", "Наші", "Наш край", "Об’єднання "Самопоміч", "Партія Шарія", "Патріот", "Правий сектор", "Радикальна партія Олега Ляшка", Рух нових сил Михайла Саакашвілі" "Сила і честь", "Сила людей", "УДАР Віталія Кличка", "Українська морська партія Сергія Ківалова", "Українська стратегія Гройсмана", "5.10" та інших.

Всього за ІІ квартал 2019 року до Національного агентства надійшли 269 звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.