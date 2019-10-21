В отчетах партий Тимошенко, Вакарчука, Бойко и "Слуги народа" нашли нарушения

Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило нарушения в отчетах 58 политических партий, в том числе и в отчетах 4 партий, избранных в парламент.

Источник: пресс-служба НАПК со ссылкой на члена агентства Наталью Корчак

Дословно: "Нарушения выявлены в отчетах парламентских политических партий "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Всеукраинское объединение "Батькивщина" и "Голос"".

Прямая речь Корчак: "В отчетах политических партий, вошедших в Верховную Раду..., выявлены факты осуществления взносов лицами с непогашенным налоговым долгом, что запрещено законом".

"Протоколы об административных правонарушениях будут составлены уполномоченными лицами Национального агентства на физических лиц, которые делали взносы".

Детали: НАПК анализировало отчеты политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за второй квартал 2019 года.

Информация о выявленных нарушениях также содержится в отчетах партий: "Пчела", "Белая Церковь вместе", "Возрождение Украины", "Воля", "Всеукраинское объединение "Свобода", "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", "Гражданская позиция", "Демальянс", "Коммунистическая партия Украины", "Конгресс украинских националистов".

А также в отчетах партий "Национальный корпус", "Наши", "Наш край", "Объединение "Самопомич", "Партия Шария", "Патриот", "Правый сектор", "Радикальная партия Олега Ляшко", "Рух новых сил Михаила Саакашвили", "Сила и честь", "Сила людей", "УДАР Виталия Кличко", "Украинская морская партия Сергея Кивалова", "Украинская стратегия Гройсмана", "5.10" и др.

Всего за второй квартал 2019 года в Национальное агентство поступили 269 отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.