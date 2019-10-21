Власнику затонулого судна "Іволга", на якому загинуло 19 осіб, дали 9 років
Суд виніс вирок власнику судна "Іволга", яке разом із 19 пасажирами затонуло в Чорному морі в жовтні 2015 року.
Джерело: Судова влада України
Дослівно: "Суд визнав громадянина К. винним у вчиненні злочину, передбаченого частиною третьою статті 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту), призначивши покарання у виді позбавлення волі на строк 9 (дев’ять) років".
Деталі: Крім того, суд частково задовольнив цивільні позови потерпілих на суму більше 2 млн гривень.
Нагадуємо:
- 17 жовтня 2015 року в смт Затока перекинувся та затонув пасажирський катер. Тоді загинуло 19 осіб, ще 3 зникли безвісти. Загалом на борту було 44 людини.
- Тодішній віце-прем'єр Геннадій Зубко, озвучуючи висновки урядової комісії з цієї трагедії, заявив, що капітан судна порушив усі можливі правила.
- За фактом аварії було розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.276 - "порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту".
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