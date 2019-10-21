Владельцу затонувшего судна "Иволга", на котором погибли 19 человек, дали 9 лет

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Понедельник, 21 октября 2019, 13:48

Суд вынес приговор владельцу судна "Иволга", которое вместе с 19 пассажирами затонуло в Черном море в октябре 2015 года.

Источник: Судебная власть Украины

Дословно: "Суд признал гражданина К. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта), назначив наказание в виде лишения свободы на срок 9 (девять) лет".

Детали: Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму более 2 млн гривен.

Напоминаем:

  • 17 октября 2015 в пгт Затока перевернулся и затонул пассажирский катер. Тогда погибли 19 человек, еще 3 пропали без вести. Всего на борту было 44 человека.
  • Тогдашний вице-премьер Геннадий Зубко, озвучивая выводы правительственной комиссии по этой трагедии, заявил, что капитан судна нарушил все возможные правила.
  • По факту аварии было начато уголовное производство по ч.3 ст.276 - "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта".

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Темы: суд Одесса транспорт


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